Trương Đan Phong tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích vì không thể rời bỏ ‘bồ nhí’

Netizen xứ Trung vô cùng phẫn nộ khi phát hiện ra rằng Trương Đan Phong lại theo dõi trang cá nhân của Tất Oánh.

Drama ngoại tình giữa Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh đến nay vẫn chưa có hồi kết. Dù có nhiều bằng chứng chứng minh Trương Đan Phong ngoại tình nhưng nam diễn viên này vẫn một mực phủ nhận.

Dù phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng Trương Đan Phong vẫn không thể rời xa cô trợ lý Tất Oánh

Đứng trước làn sóng tẩy chay của người hâm mộ, Trương Đan Phong đăng đàn phủ nhận mọi chuyện đồng thời tuyên bố Tất Oánh đã chủ động xin nghỉ việc. Có nguồn tin cho rằng vì ảnh hưởng sự việc quá lớn, Trương Đan Phong đã quay về nhà xin lỗi Hồng Hân và đã nhận được sự tha thứ từ vợ.

Đứng trước sức ép của dư luận, Trương Đan Phong đã về nhà xin Hồng Hân tha thứ...

Sau lùm xùm, cư dân mạng phát hiện Trương Đan Phong đã bỏ theo dõi trang cá nhân của Tất Oánh. Nhưng ngay sau khi về nhà xin lỗi vợ, nam tài tử họ Trương đã bật theo dõi Tất Oánh trở lại.

... thế nhưng nhân tình mới là người mà Trương Đan Phong bảo vệ suốt thời gian qua

Nhiều người cho rằng, quay về xin lỗi Hồng Hân chỉ là cách để Trương Đan Phong dẹp yên dư luận cũng giống như hành động sa thải Tất Oánh năm 2018. Người phụ nữ mà nam diễn viên này không thể rời xa đó chính là nhân tình và cũng là trợ lý của anh - Tất Oánh.

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