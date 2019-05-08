Với Lý Thần, tình anh em, sự nghiệp đều không thể so sánh với Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 08/05/2019 05:36

Suốt thời gian qua tình cảm giữa Lý Thần và Phạm Băng Băng luôn vướng phải tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, hành động mới nhất của nam diễn viên họ Lý đã khiến fan hâm mộ của cặp đôi yên tâm phần nào.

Mấy ngày qua, Phạm Băng Băng thực hiện chuyến đi Tây Tạng. Đây là hành trình công ích hàng năm của nữ diễn viên họ Phạm để giúp đỡ những em bé mắc bệnh tim bẩm sinh không có tiền chữa trị được đến Thượng Hải khám bệnh.

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Hình ảnh Phạm Băng Băng tại một ngôi chùa ở Tây Tạng trong chuyến đi từ thiện của mình
Với Lý Thần, tình anh em, sự nghiệp đều không thể so sánh với Phạm Băng Băng - Ảnh 2
Vì thiếu dưỡng khí nên Phạm Băng Băng phải thở bằng bình oxy

Hoạt động từ thiện này của Phạm Băng Băng đã kéo dài 10 năm. Trên trang cá nhân của mình, Lý Thần cũng truyền đi thông điệp ủng hộ chiến dịch này của bạn gái. Hành động này của Lý Thần chứng tỏ mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp, trái với những tin đồn thất thiệt gần đây trên mạng xã hội.

Với Lý Thần, tình anh em, sự nghiệp đều không thể so sánh với Phạm Băng Băng - Ảnh 3
Lý Thần hết lòng ủng hộ cho hoạt động lần này của bạn gái

Đặc biệt hơn, trong một bài phỏng vấn mới đây để tuyên truyền cho bộ phim đang phát sóng, khi được hỏi "đối với anh công việc, tình anh em và tình cảm cái nào quan trọng nhất?”, Lý Thần không do dự trả lời: “Chắc chắn tình cảm phải đứng vị trí đầu tiên, bởi vì trong tình cảm còn có tình thân, đó chính là cha mẹ”.

Với Lý Thần, tình anh em, sự nghiệp đều không thể so sánh với Phạm Băng Băng - Ảnh 4
Đối với Lý Thần, Phạm Băng Băng chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng

Bạn trai Phạm Băng Băng còn nhấn mạnh đối với anh tình cảm là quan trọng nhất, tình anh em và công việc cũng không thể nào so sánh được với Phạm Băng Băng. Qua lời khẳng định này, có thể thấy nam tài tử họ Lý thực sự rất trân trọng mối quan hệ với nữ diễn viên họ Phạm.

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