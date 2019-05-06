Bị bắt gặp qua đêm tại nhà bạn trai, Trương Vũ Kỳ trở thành người phụ nữ lẳng lơ nhất Cbiz

Người đẹp ‘Mỹ nhân ngư’ Trương Vũ Kỳ vừa bị phát hiện hẹn hò và qua đêm tại nhà bạn trai ở Thượng Hải.

Trương Vũ Kỳ được biết đến qua bộ phim “Mỹ nhân ngư” đình đám của vua hài Châu Tinh Trì. Mặc dù sự nghiệp diễn xuất không mấy nổi bật nhưng đời tư của cô nàng luôn là đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Trương Vũ Kỳ được biết đến qua bộ phim 'Mỹ nhân ngư' của Châu Tinh Trì Năm 2011, Trương Vũ Kỳ và đạo diễn Vương Toàn An kết hôn, sau đó không lâu anh bị bắt vì tội mua dâm. Năm 2015 cặp đôi chính thức ly hôn. Năm 2016, Trương Vũ Kỳ kết hôn với thương nhân Viên Ba Nguyên chỉ sau 70 ngày gặp gỡ. Cuộc hôn nhân này của cô trở thành trò cười cho giới truyền thông khi hợp tan nhiều lần.

Lần đầu kết hôn, Trương Vũ Kỳ nên duyên với đạo diễn Vương Toàn An Năm 2018, Trương Vũ Kỳ và Viên Ba Nguyên xảy ra tranh cãi dữ dội. Người đẹp họ Trương còn dùng dao tấn công chồng mình. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố ly hôn vài tháng cả hai công khai quay lại với nhau. Sau đó không lâu, Viên Ba Nguyên tố Trương Vũ Kỳ ngoại tình với Trương Tiền Hào khi chưa kết thúc hôn nhân với chồng cũ. Trương Vũ Kỳ kết hôn với Viên Ba Nguyên chỉ sau 70 ngày gặp gỡ Viên Ba Nguyên cho biết có đầy đủ bằng chứng chứng minh vợ mình ngoại tình. Ngay sau đó Trương Vũ Kỳ đăng đàn đòi Viên Ba Nguyên trả tiền nhưng không đả động gì đến chuyện ngoại tình với Trương Tiền Hào.

Người đẹp họ Trương lại bị phát hiện hẹn hò với Trương Tiền Hào khi mối quan hệ với chồng thứ hai vẫn chưa rõ ràng Mới đây, một loạt hình ảnh tình tứ giữa Trương Vũ Kỳ với Trương Tiền Hào tại Thượng Hải đã bị tóm gọn. Sau khi cùng nắm tay nhau dạo phố, cô đã về nhà Trương Tiền Hào và qua đêm tại đó. Trước những thông tin này, phía Trương Vũ Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, hình ảnh của cô đã bị hoen ố nhiều trong mắt công chúng. Không ít cư dân mạng gọi cô là "người phụ nữ lẳng lơ nhất Cbiz".

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