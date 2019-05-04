Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay, chị gái ra mặt mắng chửi truyền thông

Sao quốc tế 04/05/2019 05:33

Chuyện ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh dường như ngày càng căng thẳng hơn khi chị gái của nàng Á hậu công khai nói rằng em gái mình không sai.

Mặc dù bê bối tình ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đã kéo dài nửa tháng, Trịnh Tú Văn đã tha thứ cho Hứa Chí An nhưng "kẻ thứ ba" vẫn đang bị toàn bộ dân Hong Kong tẩy chay.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay, chị gái ra mặt mắng chửi truyền thông - Ảnh 1
Trước làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng, Huỳnh Tâm Dĩnh phải bỏ trốn sang Mỹ

Ngày 2/5, một phóng viên Hong Kong cho hay, vì sợ bê bối của Huỳnh Tâm Dĩnh ảnh hưởng nên tất cả các chương trình, tiết mục của cô trên truyền hình đều bị cắt bỏ. Thậm chí TVB còn bỏ ra 30 tỷ đồng để quay lại toàn bộ những phân cảnh có mặt của Huỳnh Tâm Dĩnh trong bộ phim “Bằng chứng thép 4”.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay, chị gái ra mặt mắng chửi truyền thông - Ảnh 2
Các chương trình đã phải tiến hành cắt bỏ hoặc ghi hình lại các phân đoạn có mặt Huỳnh Tâm Dĩnh

Không chỉ vậy, người dân Hong Kong còn đồng loạt yêu cầu Huỳnh Tâm Dĩnh phải công khai xin lỗi và bồi thường những tổn thất mà cô gây ra cho các nhãn hàng cũng như nhà đài. Tuy nhiên, ngày 27/4 vừa qua, dưới sự sắp xếp của chị gái Huỳnh Tâm Diệu, Huỳnh Tâm Dĩnh đã di chuyển đến Ma Cao và lên máy bay sang Mỹ.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay, chị gái ra mặt mắng chửi truyền thông - Ảnh 3
Chị gái Huỳnh Tâm Diệu là người sắp xếp để Huỳnh Tâm Dĩnh trốn sang Mỹ

Truyền thông Hong Kong cho biết, nhiều đơn vị sản xuất mong muốn Huỳnh Tâm Dĩnh phải bồi thường tổn thất kinh tế do scandal cô gây ra. Vậy nhưng nàng Á hậu không hề có bất kỳ hành động nào. Chính vì vậy rất nhiều người đã tập hợp chữ ký yêu cầu Huỳnh Tâm Dĩnh phải trở về Hong Kong, công khai xin lỗi và bồi thường.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay, chị gái ra mặt mắng chửi truyền thông - Ảnh 4
Huỳnh Tâm Diệu cho rằng em gái mình không sai

Trước sức ép từ cộng đồng, mặc dù Huỳnh Tâm Dĩnh không lên tiếng nhưng chị gái Huỳnh Tâm Diệu lại công khai chỉ trích truyền thông trên trang cá nhân của mình. Cô cho rằng em gái mình không làm gì sai và "thế giới này đều bị bệnh hết rồi".

Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay, chị gái ra mặt mắng chửi truyền thông - Ảnh 5
Bảo vệ em gái, Huỳnh Tâm Diệu trở thành đối tượng 'ném đá' của cộng đồng mạng

Ngay sau đó, bài viết của Huỳnh Tâm Diệu đã nhận vô số “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Hành động này của người chị càng khiến xã hội có cái nhìn khắt khe hơn với Huỳnh Tâm Dĩnh và gia đình cô.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh

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