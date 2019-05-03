Sau gần 1 năm kết hôn với đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên vội vã tuyên bố ly hôn

Ngoại tình với người khác được cho là nguyên nhân khiến Á hậu Hà Diễm Quyên tuyên bố ly hôn sau 10 tháng kết hôn với tỷ phú Hong Kong.
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Tháng 7/2018, được sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ ruột, Á hậu Hong Kong 2014 Hà Diễm Quyên kết hôn với tỷ phú Ngô Chí Thành. Chú rể đã 68 tuổi và từng tuyên bố không bao giờ tái hôn sau khi người vợ đầu tiên qua đời.
Tuy nhiên sau khi gặp Hà Diễm Quyên lần đầu tiên, tỷ phú gần 70 tuổi này đã trúng "tiếng sét ái tình" với Á hậu 9X này. Để theo đuổi người đẹp, Ngô Chí Thành không tiếc tiền mua tặng Hà Diễm Quyên biệt thự triệu đô cùng nhiều trang sức đắt tiền khác.
Tình yêu "ông - cháu" này được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình nàng Á hậu. Chính mẹ Hà Diễm Quyên là người thúc giục con gái nhanh chóng kết hôn. Sau khi lên xe hoa, Hà Diễm Quyên không còn tham gia nghệ thuật như trước đây nữa.
Vậy nhưng chỉ 10 tháng sau khi kết hôn, Hà Diễm Quyên bất ngờ thông báo cuộc hôn nhân giữa cô và chồng đã kết thúc. Hai người chia tay trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Theo truyền thông Hong Kong, nguyên nhân khiến cặp đôi "ông - cháu" này ly hôn là do Hà Diễm Quyên ngoại tình với một người đàn ông 50 tuổi và bị tỷ phú Ngô Chí Thành bắt gặp.