Sau gần 1 năm kết hôn với đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên vội vã tuyên bố ly hôn

Tháng 7/2018, được sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ ruột, Á hậu Hong Kong 2014 Hà Diễm Quyên kết hôn với tỷ phú Ngô Chí Thành. Chú rể đã 68 tuổi và từng tuyên bố không bao giờ tái hôn sau khi người vợ đầu tiên qua đời.

Á hậu Hong Kong 2014 Hà Diễm Quyên kém chồng 40 tuổi

Tuy nhiên sau khi gặp Hà Diễm Quyên lần đầu tiên, tỷ phú gần 70 tuổi này đã trúng "tiếng sét ái tình" với Á hậu 9X này. Để theo đuổi người đẹp, Ngô Chí Thành không tiếc tiền mua tặng Hà Diễm Quyên biệt thự triệu đô cùng nhiều trang sức đắt tiền khác.