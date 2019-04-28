10 ngày sau khi công khai tha thứ, Trịnh Tú Văn tiếp tục đặt trọn niềm tin cho người chồng bội bạc Hứa Chí An.
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Drama ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh là chủ đề bán tán trên mọi diễn đàn suốt những ngày qua. Hứa Chí An đã tổ chức họp báo công khai thừa nhận hành vi ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến vợ Trịnh Tú Văn. Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đã bị đài TVB tạm dừng mọi công việc, toàn diện “phong sát”.
Cặp đôi ngoại tình đã phải trả giá cho hành động của mình nhưng người đáng thương nhất trong scandal này có lẽ là Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh. Dù bị phản bội nhưng họ vẫn rộng lượng tha thứ cho nửa còn lại của mình.
Sau khi bằng chứng ngoại tình được đăng tải 2 ngày, Trịnh Tú Văn đã nói lời tha thứ cho Hứa Chí An trên trang cá nhân. Cô xem đây là một bài học đắt giá cho hôn nhân. Dù vậy, truyền thông và người hâm mộ vẫn không buông tha cho Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh.
10 ngày sau khi công khai tha thứ, hôm nay Trịnh Tú Văn tiếp tục đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Bài viết của diva Hong Kong khá dài, trong đó có đoạn viết: “Tôi tin rằng trời xanh sẽ đến, đã quyết định như vậy rồi, phần còn lại xin giao lại cho thời gian”.
Thông qua những lời lẽ này của Trịnh Tú Văn, nhiều người cho rằng sau khi bị phản bội, diva Hong Kong vẫn đặt trọn niềm tin nơi Hứa Chí An. Cô tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, giống như tình cảm của cô và Hứa Chí An vào lúc này vậy.