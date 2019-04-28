Drama ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh là chủ đề bán tán trên mọi diễn đàn suốt những ngày qua. Hứa Chí An đã tổ chức họp báo công khai thừa nhận hành vi ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến vợ Trịnh Tú Văn. Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đã bị đài TVB tạm dừng mọi công việc, toàn diện “phong sát”.

Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay toàn diện tại Hong Kong

Cặp đôi ngoại tình đã phải trả giá cho hành động của mình nhưng người đáng thương nhất trong scandal này có lẽ là Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh. Dù bị phản bội nhưng họ vẫn rộng lượng tha thứ cho nửa còn lại của mình.