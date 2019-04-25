Trương Bá Chi từng từ chối nhận 900 tỉ đồng từ Tạ Đình Phong để được quyền nuôi con

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, vì không muốn xa con, Trương Bá Chi đã từ chối nhận 900 tỉ đồng từ Tạ Đình Phong.
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Sau khi sinh con thứ 3, có vẻ Trương Bá Chi hoạt động nghệ thuật tích cực hơn trước đây. Ngoài việc chăm sóc cho ba đứa con, vợ cũ của Tạ Đình Phong thường xuyên chia sẻ tình hình công việc của mình trên trang cá nhân. Rất nhiều fan hâm mộ cho rằng cô nỗ lực như vậy là vì muốn mang đến điều kiện sống tốt nhất cho các con.
Một phóng viên kỳ cựu trong giới giải trí Hong Kong tiết lộ, khi ly hôn, vì muốn Lucas và Qintus sống với mình, Trương Bá Chi đã chủ động từ chối nhận một nửa tài sản từ phía Tạ Đình Phong. Số tiền đó ước tính khoảng 300 triệu đô la Hong Kong (khoảng 900 tỉ đồng). Trương Bá Chi đề nghị chia đều số tiền này cho hai đứa con chung với Tạ Đình Phong.
Phóng viên này còn tiết lộ, Tạ Đình Phong cũng rất hào phóng với vợ cũ của mình. Trước đây chính người này là người đầu tiên tiết lộ hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi rạn nứt nên nhiều người cho rằng tính xác thực của thông tin này là rất cao.
Dù đường tình lận đận nhưng không thể phủ nhận Trương Bá Chi là một người mẹ tuyệt vời. Cô làm mọi chuyện để không phải xa con, tạo điều kiện tốt nhất để các con phát triển.