Trương Bá Chi từng từ chối nhận 900 tỉ đồng từ Tạ Đình Phong để được quyền nuôi con

Sau khi sinh con thứ 3, có vẻ Trương Bá Chi hoạt động nghệ thuật tích cực hơn trước đây. Ngoài việc chăm sóc cho ba đứa con, vợ cũ của Tạ Đình Phong thường xuyên chia sẻ tình hình công việc của mình trên trang cá nhân. Rất nhiều fan hâm mộ cho rằng cô nỗ lực như vậy là vì muốn mang đến điều kiện sống tốt nhất cho các con.

Sau khi sinh con thứ 3, Trương Bá Chi thường xuyên xuất hiện hơn

Một phóng viên kỳ cựu trong giới giải trí Hong Kong tiết lộ, khi ly hôn, vì muốn Lucas và Qintus sống với mình, Trương Bá Chi đã chủ động từ chối nhận một nửa tài sản từ phía Tạ Đình Phong. Số tiền đó ước tính khoảng 300 triệu đô la Hong Kong (khoảng 900 tỉ đồng). Trương Bá Chi đề nghị chia đều số tiền này cho hai đứa con chung với Tạ Đình Phong.