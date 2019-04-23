Lần đầu tiên Phạm Băng Băng công khai xuất hiện trước truyền thông sau 1 năm ‘ở ẩn’

Sau scandal trốn thuế, 11 tháng qua Phạm Băng Băng chưa một lần công khai xuất hiện trước truyền thông. Mặc dù vậy cái tên Phạm Băng Băng vẫn là chủ đề hot trên mọi diễn đàn mạng.
Thời gian trước đã có nhiều thông tin cho rằng người đẹp họ Phạm chuẩn bị trở lại làng giải trí sau 1 năm vắng bóng. Sự kiện hôm qua được xem là bước ngoặt lớn đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng thị phi” Cbiz.
Ăn mặc đơn giản nhưng Phạm Băng Băng vẫn toát lên phong thái ngôi sao và khoe trọn nhan sắc tuyệt đỉnh của mình.