Lần đầu tiên Phạm Băng Băng công khai xuất hiện trước truyền thông sau 1 năm ‘ở ẩn’

Nhan sắc cực phẩm của người đẹp họ Phạm nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng trong lần trở lại này.

Sau scandal trốn thuế, 11 tháng qua Phạm Băng Băng chưa một lần công khai xuất hiện trước truyền thông. Mặc dù vậy cái tên Phạm Băng Băng vẫn là chủ đề hot trên mọi diễn đàn mạng.

Đúng như những lời đồn đại, Phạm Băng Băng đã chính thức lộ diện trước truyền thông sau 11 tháng 'ở ẩn'

Tháng 5/2018, Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế. Trong suốt 1 năm trở lại đây người đẹp họ Phạm không tham gia bất kỳ sự kiện nào

Sự kiện này là một bước ngoặt đánh dấu sự quay trở lại showbiz của 'nữ hoàng thị phi'

Nhan sắc cực phẩm của Phạm Băng Băng nhận rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Thời gian trước đã có nhiều thông tin cho rằng người đẹp họ Phạm chuẩn bị trở lại làng giải trí sau 1 năm vắng bóng. Sự kiện hôm qua được xem là bước ngoặt lớn đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng thị phi” Cbiz.

Dù có phần xuống cân so với trước đây nhưng Phạm Băng Băng vẫn rất xinh đẹp

Nữ diễn viên chụp hình chung với một vài người bạn

Sau bao ngày chờ đợi, fan hâm mộ của Phạm Băng Băng cũng đợi được đến ngày thần tượng của mình quay trở lại

Lần xuất hiện này Phạm Băng Băng cũng dẹp tan tin đồn mang thai suốt thời gian qua

Ăn mặc đơn giản nhưng Phạm Băng Băng vẫn toát lên phong thái ngôi sao và khoe trọn nhan sắc tuyệt đỉnh của mình.

Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ Không chỉ quan hệ bất chính với Hứa Chí An, hàng xóm còn tiết lộ lối sống phóng túng của Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-tien-pham-bang-bang-cong-khai-xuat-hien-truoc-truyen-thong-sau-1-nam-o-an-322670.html