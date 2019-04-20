Sau bê bối tình ái, Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đã gửi lời xin lỗi đến nửa kia của mình. Mặc dù Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh cũng công khai tha thứ cho cả hai nhưng người dân Hong Kong vẫn không dễ dàng bỏ qua cho họ.

Dù bị bạn gái 'cắm sừng' nhưng Mã Quốc Minh vẫn lo lắng cho Huỳnh Tâm Dĩnh

Trong buổi họp báo thừa nhận hành vi của mình, Hứa Chí An tuyên bố sẽ tạm ngưng tất cả mọi công việc trong thời gian tới. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của nam ca sĩ họ Hứa có lẽ sẽ chấm dứt tại đây. Nếu như không xảy ra bê bối tình ái này, Hứa Chí An sẽ tổ chức 4 liveshow, dự kiến sẽ có ít nhất 40 ngàn người sẽ tham gia show diễn này.