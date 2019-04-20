Dù đã nhận được sự tha thứ từ vợ nhưng nam ca sĩ Hứa Chí An vẫn phải đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Hong Kong.
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Sau bê bối tình ái, Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đã gửi lời xin lỗi đến nửa kia của mình. Mặc dù Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh cũng công khai tha thứ cho cả hai nhưng người dân Hong Kong vẫn không dễ dàng bỏ qua cho họ.
Trong buổi họp báo thừa nhận hành vi của mình, Hứa Chí An tuyên bố sẽ tạm ngưng tất cả mọi công việc trong thời gian tới. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của nam ca sĩ họ Hứa có lẽ sẽ chấm dứt tại đây. Nếu như không xảy ra bê bối tình ái này, Hứa Chí An sẽ tổ chức 4 liveshow, dự kiến sẽ có ít nhất 40 ngàn người sẽ tham gia show diễn này.
Nhưng sau khi clip ngoại tình giữa anh và Huỳnh Tâm Dĩnh được đăng tải, tất cả đều bị hủy bỏ. Tổn thất kinh tế của Hứa Chí An được cho là vô cùng lớn. Anh phải mất ít nhất khoảng 22 triệu đô Hong Kong (tương đương gần 65 tỷ đồng) để bồi thường thiệt hại, hoàn trả tiền vé, tiền thuê địa điểm biểu diễn và công tác chuẩn bị thiết bị máy móc. Về phần Huỳnh Tâm Dĩnh, mọi hoạt động nghệ thuật của cô gái này đều bị đóng băng.
Dù đã nhận được sự tha thứ từ Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh, thế nhưng với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả, có thể sự nghiệp của cả hai sẽ chấm dứt sau scandal này.