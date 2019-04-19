Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui

Sao quốc tế 19/04/2019 15:45

Cùng bị phanh phui chuyện ngoại tình, trong khi Hứa Chí An đánh đổi sự nghiệp mở họp báo nói lời xin lỗi thì Trương Đan Phong lại ‘giả chết’.

Từ đầu tháng 4 đến giờ liên tiếp những vụ ngoại tình của các sao nam Hoa ngữ bị phanh phui gây rúng động dư luận. Người hâm mộ vô cùng phẫn nộ vì hành vi đáng xấu hổ này của những người từng được xem là thần tượng của giới trẻ.

Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui - Ảnh 1
Trương Đan Phong và Hứa Chí An là hai cái tên bị mắng chửi nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua

Sau khi liên tiếp xuất hiện các bằng chứng ngoại tình với trợ lý Tất Oánh, trước mọi chỉ trích hướng về phía mình, Trương Đan Phong luôn trong trạng thái “giả chết”. Mặc kệ Hồng Hân suy sụp tinh thần, Trương Đan Phong vẫn “lặn không thấy tăm hơi”.

Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui - Ảnh 2
Trước sự đau khổ của Hồng Hân, Trương Đan Phong luôn giữ thái độ im lặng

Nhiều người cho rằng nam diễn viên này đang chờ đợi mọi chuyện lắng xuống để tiếp tục quay lại làng giải trí như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây đã có những trường hợp giống như vậy, đợi sóng yên biển lặng sẽ tìm đường nổi tiếng trở lại.

Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui - Ảnh 3
Hứa Chí An cũng bị phát hiện ngoại tình với Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh

Giống Trương Đan Phong, nam ca sĩ đình đám Hong Kong Hứa Chí An cũng bị khui video ngoại tình với Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh. Thế nhưng, trái với người đồng cảnh ngộ, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi phản bội của mình.

Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui - Ảnh 4
Sau khi bằng chứng ngoại tình bị đăng tải một vài tiếng, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi vợ

Thông qua buổi họp báo, Hứa Chí An gửi lời xin lỗi đến vợ là Trịnh Tú Văn và người thân. Không biết những giọt nước mắt và lời xin lỗi của Hứa Chí An có thật lòng hay không nhưng nhiều người đánh giá hành động này đáng được ghi nhận hơn hành vi “giả chết” của Trương Đan Phong.

Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui - Ảnh 5
Trước sự dễ dãi và dung túng của khán giả Trung Quốc, Trương Đan Phong vẫn tiếp tục 'giả chết' chờ thời cơ đến

Một tài khoản mạng xã hội cho rằng, phải chăng dư luận và truyền thông xứ Trung quá dễ dãi với các ngôi sao có hành vi suy đồi đạo đức này? Nếu như ở Hàn Quốc hay Hong Kong, các ngôi sao giải trí luôn phải xây dựng hình tượng và lối sống tốt, nếu phạm phải lỗi lầm coi như sự nghiệp chấm dứt thì ở Trung Quốc lại khác. Sau khi ngoại tình, các ngôi sao luôn dùng một chiêu rất cũ là im lặng chờ thời. Quá bức xúc, không ít người hâm mộ đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay những nghệ sĩ có lối sống suy đồi này. 

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong ngoại tình

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