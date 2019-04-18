Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh

Sao quốc tế 18/04/2019 14:34

Bài viết gần 800 chữ trên trang cá nhân của Chu Đình Huyên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Bê bối tính ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh hiện đang là chủ đề hot nhất trên các trang giải trí Hoa ngữ. Sau khi đoạn video thân mật giữa hai người được công khai, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi ngoại tình của mình. Huỳnh Tâm Dĩnh cũng gửi lời xin lỗi đến bạn trai Mã Quốc Minh cùng gia đình anh. Tuy nhiên, động thái của cặp nhân tình này không thể khỏa lấp nỗi đau mà Trịnh Tú Văn cùng Mã Quốc Minh phải gánh chịu.

Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 1
Bê bối ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn chưa đến hồi kết

Từ khi xảy ra sự việc, Trịnh Tú Văn vẫn chưa xuất hiện trở lại. Fan của diva lo lắng bê bối của Hứa Chí An ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của thần tượng vì cô mới điều trị xong bệnh trầm cảm.

Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 2
Dù cả hai đã đăng đàn xin lỗi và tạm thời không hoạt động giải trí nhưng vẫn không thể dẹp yên dư luận

Mới đây, Chu Đình Huyên, tên tiếng Anh là Bonnie Chu, vừa đăng đàn mắng chửi thậm tệ đôi “gian phu dâm phụ” Hứa Chí An – Huỳnh Tâm Dĩnh. Cô là bạn thân của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn.

Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 3
Chu Đình Huyên đăng đàn mắng chửi cặp 'gian phu dâm phụ'

Trong bài viết gần 800 chữ của mình, Chu Đình Huyên mắng Hứa Chí An rằng lúc anh ta làm những việc đó anh ta có nghĩ đến người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình hay không? Hành động nông nổi đó đã biến anh ta thành kẻ không ra gì, mất hết tiền đồ, gia đình, ngoài ra còn phải chịu tiếng đời là một thằng đàn ông đê tiện, một người không biết xấu hổ…

Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 4
Theo nhiều người, Huỳnh Tâm Dĩnh chính là 'hồ ly tinh' chính hiệu

Nói đến “hồ ly tinh” Huỳnh Tâm Dĩnh, Chu Đình Huyên dùng những từ ngữ rất nặng nề: “Loại đàn bà làm ra những việc như thế này là loại đàn bà vô lương tâm… cô không sợ báo ứng sao? Khi đối diện với vợ của nhân tình, cô không biết xấu hổ sao?”.

Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 5
Hứa Chí An vì dục vọng cá nhân đã phản bội tình cảm hơn 30 năm với Trịnh Tú Văn

Bài viết này của Chu Đình Huyên ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Weibo. Nhiều người cảm thấy thấy hả hê và hi vọng Trịnh Tú Văn được an ủi phần nào khi bên cạnh cô vẫn còn những người bạn tốt như Chu Đình Huyên.

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