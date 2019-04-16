22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong

Sao quốc tế 16/04/2019 15:34

Dù đã có "nửa kia" của mình nhưng Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn lén lút ngoại tình.

Truyền thông Hong Kong vừa gây sốc khi đăng tải nhiều đoạn clip được cho là bằng chứng chứng minh Hứa Chí An và Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh thân mật trong xe ô tô. Điều đáng nói ở đây, Hứa Chí An là ông xã của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn còn Huỳnh Tâm Dĩnh đang là bạn gái của nam tài tử nổi tiếng Mã Quốc Minh.

22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 122 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 222 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 322 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 422 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 522 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 6

22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 7
Đây là những hình ảnh chấn động làng giải trí Hoa ngữ ngày hôm nay

Sau 22 năm hẹn hò, vào tháng 12/2013 Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn bí mật kết hôn. Đây được xem là một trong những mối tình đẹp nhất và tốn nhiều giấy mực nhất của làng giải trí Hong Kong. Thế nhưng chỉ sau 6 năm kết hôn, Hứa Chí An đã ngoại tình với Á hậu Hong Kong 2012 và bị tóm gọn.

22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 8
Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn bí mật kết hôn vào năm 2013 sau 22 năm hẹn hò...
22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 9
... còn Huỳnh Tâm Dĩnh hiện đang là bạn gái của nam tài tử Mã Quốc Minh
22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 10
Huỳnh Tâm Dĩnh là Á hậu Hong Kong năm 2012 và nổi tiếng trong bộ phim 'Thâm Cung Kế'
22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 11
Dù đã có đôi có cặp nhưng Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn lén lút hẹn hò
22 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn nhưng Hứa Chí An vẫn phản bội Trịnh Tú Văn ngoại tình với Á hậu Hong Kong - Ảnh 12
Hiện nay, Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An chưa đưa ra bất cứ bình luận nào cho bê bối này

Hiện tại, vụ bê bối này đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Tuy nhiên, các nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. 

Để con riêng mang họ cha dượng nhưng Hồng Hân vẫn không thể giữ được người đàn ông bội bạc

Để con riêng mang họ cha dượng nhưng Hồng Hân vẫn không thể giữ được người đàn ông bội bạc

Dù hi sinh cho Trương Đan Phong bao nhiêu đi chăng nữa, Hồng Hân cũng không thể kìm chân người đàn ông phong tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Trịnh Tú Văn

TIN LIÊN QUAN

Để con riêng mang họ cha dượng nhưng Hồng Hân vẫn không thể giữ được người đàn ông bội bạc

Để con riêng mang họ cha dượng nhưng Hồng Hân vẫn không thể giữ được người đàn ông bội bạc

Gái 3 con Trương Bá Chi thiêu đốt mọi ánh nhìn trong loạt ảnh mới

Gái 3 con Trương Bá Chi thiêu đốt mọi ánh nhìn trong loạt ảnh mới

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến

Quá tin tưởng chồng, mỹ nhân Hong Kong không một xu dính túi sau khi phát hiện chồng ngoại tình

Quá tin tưởng chồng, mỹ nhân Hong Kong không một xu dính túi sau khi phát hiện chồng ngoại tình

Sự nghiệp của Trương Đan Phong lao đao sau scandal ngoại tình

Sự nghiệp của Trương Đan Phong lao đao sau scandal ngoại tình

Bỏ chồng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng Hồng Hân vẫn là người phụ nữ bất hạnh

Bỏ chồng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng Hồng Hân vẫn là người phụ nữ bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 22 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới