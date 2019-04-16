Dù đã có "nửa kia" của mình nhưng Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn lén lút ngoại tình.
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Truyền thông Hong Kong vừa gây sốc khi đăng tải nhiều đoạn clip được cho là bằng chứng chứng minh Hứa Chí An và Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh thân mật trong xe ô tô. Điều đáng nói ở đây, Hứa Chí An là ông xã của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn còn Huỳnh Tâm Dĩnh đang là bạn gái của nam tài tử nổi tiếng Mã Quốc Minh.
Sau 22 năm hẹn hò, vào tháng 12/2013 Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn bí mật kết hôn. Đây được xem là một trong những mối tình đẹp nhất và tốn nhiều giấy mực nhất của làng giải trí Hong Kong. Thế nhưng chỉ sau 6 năm kết hôn, Hứa Chí An đã ngoại tình với Á hậu Hong Kong 2012 và bị tóm gọn.
Hiện tại, vụ bê bối này đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Tuy nhiên, các nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.