Truyền thông Hong Kong vừa gây sốc khi đăng tải nhiều đoạn clip được cho là bằng chứng chứng minh Hứa Chí An và Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh thân mật trong xe ô tô. Điều đáng nói ở đây, Hứa Chí An là ông xã của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn còn Huỳnh Tâm Dĩnh đang là bạn gái của nam tài tử nổi tiếng Mã Quốc Minh.

Đây là những hình ảnh chấn động làng giải trí Hoa ngữ ngày hôm nay

Sau 22 năm hẹn hò, vào tháng 12/2013 Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn bí mật kết hôn. Đây được xem là một trong những mối tình đẹp nhất và tốn nhiều giấy mực nhất của làng giải trí Hong Kong. Thế nhưng chỉ sau 6 năm kết hôn, Hứa Chí An đã ngoại tình với Á hậu Hong Kong 2012 và bị tóm gọn.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn bí mật kết hôn vào năm 2013 sau 22 năm hẹn hò...

... còn Huỳnh Tâm Dĩnh hiện đang là bạn gái của nam tài tử Mã Quốc Minh

Huỳnh Tâm Dĩnh là Á hậu Hong Kong năm 2012 và nổi tiếng trong bộ phim 'Thâm Cung Kế'

Dù đã có đôi có cặp nhưng Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn lén lút hẹn hò

Hiện nay, Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An chưa đưa ra bất cứ bình luận nào cho bê bối này

Hiện tại, vụ bê bối này đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Tuy nhiên, các nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.