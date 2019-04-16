Để con riêng mang họ cha dượng nhưng Hồng Hân vẫn không thể giữ được người đàn ông bội bạc

Dù hi sinh cho Trương Đan Phong bao nhiêu đi chăng nữa, Hồng Hân cũng không thể kìm chân người đàn ông phong tình.

Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh là đề tài hot trên mạng xã hội mấy ngày nay. Bên cạnh việc chỉ trích kẻ thứ ba, cư dân mạng còn phát hiện những điều tồi tệ trong lối sống của Trương Đan Phong. Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh là hai cái tên bị cộng đồng mạng chỉ trích nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua Mới đây, một số tài khoản mạng xã hội tiết lộ, Hồng Hân là một người phụ nữ hết lòng vì chồng và muốn vun vén cho gia đình. Bằng những mối quan hệ của mình trong làng giải trí, cô từng bước nâng đỡ sự nghiệp của chồng. Không chỉ vậy, cô còn mua nhà cho mẹ chồng, giúp em chồng định cư ở nước ngoài, thậm chí cho con riêng mang họ Trương nhưng cuối cùng cô vẫn bị người đàn ông ấy phụ bạc.

Hồng Hân từng vì Mạc Thiếu Thông mà ly hôn nhưng anh ta lại rời xa khi biết cô có thai Sau khi bí mật kết hôn ở tuổi đôi mươi, Hồng Hân nảy sinh tình cảm với nam diễn viên Mạc Thiếu Thông. Vì anh, cô sẵn sàng ly hôn với người chồng đầu tiên. Thế nhưng tình yêu điên cuồng mà Hồng Hân dành cho Mạc Thiếu Thông chỉ đổi lại bằng nước mắt. Cô quyết định chia tay Mạc Thiếu Thông khi phát hiện mình có thai, một mình nuôi con nhưng vẫn để con theo họ của anh. Khi con trai được 5-6 tuổi, Hồng Hân mới quyết định kết hôn với người đàn ông kém mình 9 tuổi Trương Đan Phong. Khi mới về chung một nhà, con trai riêng của Hồng Hân vẫn mang họ Mạc. Sau đó, vì tin tưởng vào tình cảm Trương Đan Phong dành cho mình nên cậu bé mới chịu đổi họ thành Trương Hạo Liêm.

Chứng kiến tình cảm Trương Đan Phong dành cho mẹ, Hạo Liêm tình nguyện đổi sang họ của cha dượng Suốt thời thơ ấu chứng kiến tình cảm cha dượng dành cho mẹ mình, cậu bé Hạo Liêm vô cùng hạnh phúc. Con trai Hồng Hân coi Trương Đan Phong như cha ruột, đồng thời rất nghe lời và kính trọng cha dượng. Thậm chí cậu bé còn muốn tham gia showbiz để nối nghiệp mẹ và cha dượng. Trương Hạo Liêm vừa bước chân vào làng giải trí nhưng đã phải chịu cú sốc quá lớn từ gia đình Tuy nhiên, khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, Trương Hạo Liêm lại gặp phải scandal quá lớn của gia đình. Dù đã đổi họ theo Trương Đan Phong, cuối cùng Hồng Hân và Trương Hạo Liêm vẫn không thể có một mái ấm thực sự.

Gái 3 con Trương Bá Chi thiêu đốt mọi ánh nhìn trong loạt ảnh mới Vợ cũ của Tạ Đình Phong nhận vô số lời khen từ cộng đồng mạng khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây.

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