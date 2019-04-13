Từng bỏ chồng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng Hồng Hân lại nhận trái đắng của cái mà cô gọi là tình yêu đích thực.

Đến thời điểm hiện tại, có thể thấy rằng Hồng Hân là người phụ nữ sống hết mình cho tình yêu. Cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo tiếng gọi con tim. Hồng Hân từng là mỹ nữ một thời của đài TVB Hồng Hân sinh năm 1971 tại Hong Kong. Cô từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng vào thập niên 90. Cô để lại ấn tượng sâu sắc với những vai diễn trong các bộ phim: “Nguyên Chấn Nghiệp”, “Như Lai Thần Trưởng”, “Đại Tam Nguyên”…

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Hồng Hân cũng khiến người hâm mộ chú ý vì đời tư ồn ào của mình. Năm 1996, Hồng Hân và Mạc Thiếu Thông bén duyên khi cùng tham gia bộ phim “Vong Mệnh Thiên Nhai”. Cũng chính từ bộ phim này, người đẹp rơi vào lưới tình với nam chính từ trong phim đến ngoài đời. Hồng Hân và Mạc Thiếu Thông trúng tiếng sét ái tình sau khi hợp tác trong bộ phim 'Vong Mệnh Thiên Nhai' Tuy nhiên, khi đó Hồng Hân đã là gái có chồng. Mặc dù vậy cô vẫn giấu chuyện mình từng kết hôn và đến với Mạc Thiếu Thông như con thiêu thân. Đến năm 1997, Hồng Hân nói hết sự thật với Mạc Thiếu Thông. Cô quyết định ly hôn để được ở bên người mình yêu.

Hồng Hân chấp nhận ly hôn để chạy theo Mạc Thiếu Thông Mặc dù Hồng Hân bỏ lại tất cả để chạy theo người tình nhưng Mạc Thiếu Thông lại không muốn công khai mối quan hệ của hai người. Cả hai bắt đầu cãi vã. Đến khi Hồng Hân có thai, Mạc Thiếu Thông bỏ rơi cô. Không chỉ vậy, nam diễn viên họ Mạc còn công khai bôi nhọ danh dự của Hồng Hân. Không chịu nổi sự bội bạc đó, cô đau đớn ra đi cùng với đứa con trong bụng. Hồng Hân đưa con trai sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp Hồng Hân một mình sinh con và phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Số phận đưa đẩy để cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với người đàn ông kém mình 9 tuổi Trương Đan Phong. Khác với Mạc Thiếu Thông, Trương Đan Phong dành tình cảm cho Hồng Hân đồng thời tổ chức hôn lễ với cô dù biết cô có con riêng. Tưởng rằng Trương Đan Phong chính là tình yêu đích thực của Hồng Hân nhưng anh lại ngoại tình Suốt 10 năm, Trương Đan Phong luôn xây dựng hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Tưởng rằng cuộc sống của Hồng Hân đã thực sự bước sang một trang mới thì sự việc Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý như một mũi dao đâm vào vết thương tưởng đã lành sẹo của cô. Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh ngoại tình và bị truyền thông phanh phui Dành hết niềm tin và tình yêu cho Trương Đan Phong nhưng cuối cùng cái mà Hồng Hân đổi lại chính là sự phản bội. Giờ đây tài sản cả hai cùng gây dựng trong suốt 10 năm cũng có nguy cơ thuộc về người khác. Từng buông bỏ mọi thứ để chạy theo tình yêu, cuối cùng Hồng Hân vẫn là người phụ nữ bất hạnh.

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