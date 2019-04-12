Bị vu khống không muốn lấy Lý Thần, Phạm Băng Băng khởi kiện người đăng tin

Không chịu nổi những thông tin bịa đặt vô căn cứ, Phạm Băng Băng đã có hành động mạnh.

Sau khi công khai tình cảm vào tháng 5/2015, hơn hai năm sau Phạm Băng Băng mới chính thức nhận lời cầu hôn của Lý Thần. Từ đó đến nay, làng giải trí Hoa ngữ luôn chờ đợi một đám cưới thế kỷ của cặp đôi được nhiều người yêu mến này.

Tháng 9/2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng

Thế nhưng từ đó đến nay, dù đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió nhưng cặp đôi vẫn chưa chính thức về chung một nhà. Đây cũng là nguyên nhân khiến không ít cư dân mạng thêu dệt thông tin về cặp đôi này.

Fan hâm mộ cặp đôi luôn chờ đợi đám cưới thế kỷ của Phạm Băng Băng và Lý Thần

Cụ thể, vào tháng 3/2018, một tài khoản mạng đăng tải bài viết với tiêu đề: “Phạm Băng Băng không muốn kết hôn với Lý Thần, một người họ Vương nào đó đã tiết lộ mối quan hệ tình cảm thật giữa hai người”. Những nội dung này đều không có chứng cứ xác thực. Không chịu nổi sự vu khống trắng trợn đó, Phạm Băng Băng đã khởi kiện tài khoản mạng xã hội trên.

Bị vu khống không muốn lấy Lý Thần, Phạm Băng Băng đã khởi kiện một tài khoản mạng xã hội

Ngày 11/4, văn phòng luật sư Tinh Quyền Bắc Kinh đã đưa ra thông báo, tòa án đã buộc tội bị cáo cố ý phỉ báng Phạm Băng Băng. Bị cáo phải đăng bài xin lỗi nữ diễn viên họ Phạm trong vòng 7 ngày. Bên cạnh đó, người này phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên cáo với số tiền 8 vạn tệ (gần 280 triệu đồng).

Lần kiện cáo này như một lời khẳng định về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần

Hành động này của Phạm Băng Băng như một lời khẳng định rằng tình cảm giữa cô và Lý Thần vẫn rất tốt đẹp.

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