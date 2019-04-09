Rộ tin đồn Angela Baby chi 28 tỷ mua bằng chứng ngoại tình

Sao quốc tế 09/04/2019 16:58

Hôm nay, thông tin Huỳnh Hiểu Minh đang qua lại với mỹ nữ Tân Cương còn Angela Baby hẹn hò trai trẻ được một tài khoản mạng xã hội đăng tải khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Mấy ngày qua, làng giải trí Hoa ngữ rúng động với vụ bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong với nữ trợ lý. Thế nhưng, một số nguồn tin hé lộ rằng vụ tung bằng chứng Trương Đan Phong ngoại tình ngày 8/4 chỉ là “con cá bé” của Trác Vỹ, “con cá lớn” thực sự chính là scandal ngoại tình của cặp vợ chồng nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby. Một nhân vật có tiếng trong giới tiết lộ, bằng chứng Trác Vỹ có trong tay đã được Angela Baby mua lại với giá 8 triệu tệ (khoảng gần 28 tỷ đồng).

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Một số nguồn tin cho biết Angela Baby đã bỏ ra 28 tỷ đồng để mua bằng chứng ngoại tình từ tay Trác Vỹ

Chuyện tình cảm vợ chồng giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vốn đã có tin đồn trục trặc từ lâu, chỉ là các nhân vật chính luôn phủ nhận. Trước đây đã từng có người khẳng định cặp đôi đã làm thủ tục ly hôn tại Thanh Đảo nhưng vì liên quan đến lợi ích của đôi bên nên tạm thời chưa công bố.

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Một số nguồn tin cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đang qua lại với mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát...

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung "dậy sóng" trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh đang qua lại với Cổ Lực Na Trát còn Angela Baby hẹn hò cùng Đặng Luân và đã bị Trác Vỹ “tóm gọn”, vì thế cặp đôi phải mua được bằng chứng đó bằng mọi giá.

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... còn Angela Baby cũng không chịu kém cạnh khi đang hẹn hò với Đặng Luân
Rộ tin đồn Angela Baby chi 28 tỷ mua bằng chứng ngoại tình - Ảnh 4
Hiện nay Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn giữ im lặng trước những tin đồn này 

Đứng trước tin đồn này, phía Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều giữ im lặng. Không ít người cho rằng nếu những thông tin này là sự thật thì chuyện công khai ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

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