Triệu Hựu Đình chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân của mình và ngay lập tức trở thành đề tài hot nhất mạng xã hội Trung Quốc.

Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình bén duyên năm 2012 khi cùng hợp tác chung trong bộ phim “Tìm kiếm”. Điều đáng nói là Triệu Hựu Đình kém Cao Viên Viên 5 tuổi. Vì sức hút của “đàn chị” quá lớn, Triệu Hựu Đình đã tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Cao Viên Viên. Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên bén duyên từ bộ phim 'Tìm kiếm' Sau khi hẹn hò 2 năm, cặp đôi chính thức nên duyên chồng vợ. Hôn lễ của Triệu Hựu Đình – Cao Viên Viên nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Kể từ đó, sự nghiệp của cả hai đều có sự thăng tiến nhanh chóng. Cuộc sống không scandal của cặp đôi càng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ hơn nữa.

Sau 2 năm hẹn hò, Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên chính thức về chung một nhà 5 năm sau khi kết hôn, Cao Viên Viên vẫn chưa mang thai khiến nhiều người thấy sốt ruột thay cho hai nhân vật chính. Thời gian trước đây có nhiều thông tin cho rằng Cao Viên Viên đã từ bỏ một hợp đồng quảng cáo đế toàn tâm toàn ý cho việc sinh con. Năm 2017, Cao Viên Viên bị đồn mang thai nhưng cặp đôi vẫn một mực phủ nhận. Sau 5 năm kết hôn Cao Viên Viên vẫn chưa có tin vui, fan hâm mộ lo lắng thay cho nhân vật chính Ngày hôm nay, người hâm mộ vỡ òa khi Triệu Hựu Đình chính thức xác nhận bà xã đang mang thai trên trang cá nhân của mình. Không giấu được hạnh phúc, anh viết: “Mỗi ngày nhận được sự quan tâm của mọi người, chúng tôi đều trả lời rằng: ‘Thuận theo tự nhiên’. Bây giờ chúng tôi có thể nói: ‘Đúng vậy, cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của mọi người từ trước đến nay’”. Ngay sau đó, Cao Viên Viên cũng chia sẻ lại bài viết này của chồng.

Triệu Hựu Đình từng ghi dấu ấn không thể phai mờ với vai diễn 'Dạ Hoa' trong 'Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa' Chia sẻ của Triệu Hựu Đình nhận được vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ Lời khẳng định vô cùng dễ thương này của “Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cộng đồng mạng. Sau khi đăng tải ít phút, cụm từ “Cao Viên Viên mang thai” trở thành nội dung được quan tâm nhất trên Weibo.

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ Mới đây Trác Vỹ đã tung bằng chứng cho thấy Trương Đan Phong qua đêm với trợ lý của mình tại khách sạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-bao-don-doan-cuoi-cung-da-hoa-trieu-huu-dinh-cung-chinh-thuc-xac-nhan-cao-vien-vien-mang-thai-321096.html