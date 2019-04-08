Sau bao đồn đoán, cuối cùng ‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình cũng chính thức xác nhận Cao Viên Viên mang thai

Sao quốc tế 08/04/2019 14:39

Triệu Hựu Đình chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân của mình và ngay lập tức trở thành đề tài hot nhất mạng xã hội Trung Quốc.

Cao Viên ViênTriệu Hựu Đình bén duyên năm 2012 khi cùng hợp tác chung trong bộ phim “Tìm kiếm”. Điều đáng nói là Triệu Hựu Đình kém Cao Viên Viên 5 tuổi. Vì sức hút của “đàn chị” quá lớn, Triệu Hựu Đình đã tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Cao Viên Viên.

Sau bao đồn đoán, cuối cùng ‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình cũng chính thức xác nhận Cao Viên Viên mang thai - Ảnh 1
Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên bén duyên từ bộ phim 'Tìm kiếm'

Sau khi hẹn hò 2 năm, cặp đôi chính thức nên duyên chồng vợ. Hôn lễ của Triệu Hựu Đình – Cao Viên Viên nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Kể từ đó, sự nghiệp của cả hai đều có sự thăng tiến nhanh chóng. Cuộc sống không scandal của cặp đôi càng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ hơn nữa.

Sau bao đồn đoán, cuối cùng ‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình cũng chính thức xác nhận Cao Viên Viên mang thai - Ảnh 2
Sau 2 năm hẹn hò, Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên chính thức về chung một nhà

5 năm sau khi kết hôn, Cao Viên Viên vẫn chưa mang thai khiến nhiều người thấy sốt ruột thay cho hai nhân vật chính. Thời gian trước đây có nhiều thông tin cho rằng Cao Viên Viên đã từ bỏ một hợp đồng quảng cáo đế toàn tâm toàn ý cho việc sinh con. Năm 2017, Cao Viên Viên bị đồn mang thai nhưng cặp đôi vẫn một mực phủ nhận.

Sau bao đồn đoán, cuối cùng ‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình cũng chính thức xác nhận Cao Viên Viên mang thai - Ảnh 3
Sau 5 năm kết hôn Cao Viên Viên vẫn chưa có tin vui, fan hâm mộ lo lắng thay cho nhân vật chính

Ngày hôm nay, người hâm mộ vỡ òa khi Triệu Hựu Đình chính thức xác nhận bà xã đang mang thai trên trang cá nhân của mình. Không giấu được hạnh phúc, anh viết: “Mỗi ngày nhận được sự quan tâm của mọi người, chúng tôi đều trả lời rằng: ‘Thuận theo tự nhiên’. Bây giờ chúng tôi có thể nói: ‘Đúng vậy, cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của mọi người từ trước đến nay’”. Ngay sau đó, Cao Viên Viên cũng chia sẻ lại bài viết này của chồng.

Sau bao đồn đoán, cuối cùng ‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình cũng chính thức xác nhận Cao Viên Viên mang thai - Ảnh 4
Triệu Hựu Đình từng ghi dấu ấn không thể phai mờ với vai diễn 'Dạ Hoa' trong 'Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa'
Sau bao đồn đoán, cuối cùng ‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình cũng chính thức xác nhận Cao Viên Viên mang thai - Ảnh 5
Chia sẻ của Triệu Hựu Đình nhận được vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ

Lời khẳng định vô cùng dễ thương này của “Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cộng đồng mạng. Sau khi đăng tải ít phút, cụm từ “Cao Viên Viên mang thai” trở thành nội dung được quan tâm nhất trên Weibo.

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