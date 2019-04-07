Đang tươi cười vui vẻ, Trần Vỹ Đình bỗng nhiên biến sắc khi nghe đến tên của Angela Baby

Dù Angela Baby đã có gia đình nhưng mỗi lần nhắc đến tình cũ, Trần Vỹ Đình luôn không thể giữ được bình tĩnh.
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Trước khi nổi tiếng, Angela Baby và Trần Vỹ Đình từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Tuy cả hai chưa một lần thừa nhận chuyện hẹn hò nhưng khi đó nam ca sĩ họ Trần luôn sát cánh bên cạnh, bảo vệ, che chở cho Angela Baby. Dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm nhưng trong giới giải trí đều biết họ là một đôi.
Cặp đôi từng có thời gian hạnh phúc. Nhiều nguồn tin cho rằng họ từng đi xăm "mật ngữ tình yêu" lên cơ thể để chứng minh tình yêu dành cho nhau. Tiếc rằng sau đó vì nhiều lý do nên cặp đôi đã chia tay nhau trong tiếc nuối.
Dù chưa từng công bố chuyện hẹn hò, nhưng mỗi khi nhắc đến Trần Vỹ Đình, mọi người sẽ nghĩ ngay đến người đàn ông từng là tình cũ của Angela Baby. Giờ đây, Angela Baby đã kết hôn và sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh còn Trần Vỹ Đình vẫn một mình lẻ bóng.
Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, khi người chơi Thẩm Đằng cố ý nhắc đến tên Angela Baby, Trần Vỹ Đình tỏ vẻ vô cùng ngại ngùng. Trước đó, anh đang cười lớn nhưng sau khi nghe tên tình cũ, anh tỏ ra xấu hổ, ngại ngùng và lập tức thay đổi sắc mặt.
Hành động vừa rồi của Trần Vỹ Đình đã khiến truyền thông “có cớ” để khơi lại chuyện cũ giữa anh và Angela Baby.