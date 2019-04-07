Đang tươi cười vui vẻ, Trần Vỹ Đình bỗng nhiên biến sắc khi nghe đến tên của Angela Baby

Trước khi nổi tiếng, Angela Baby và Trần Vỹ Đình từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Tuy cả hai chưa một lần thừa nhận chuyện hẹn hò nhưng khi đó nam ca sĩ họ Trần luôn sát cánh bên cạnh, bảo vệ, che chở cho Angela Baby. Dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm nhưng trong giới giải trí đều biết họ là một đôi.

Trần Vỹ Đình và Angela Baby từng hẹn hò khi chưa thực sự nổi tiếng

Cặp đôi từng có thời gian hạnh phúc. Nhiều nguồn tin cho rằng họ từng đi xăm "mật ngữ tình yêu" lên cơ thể để chứng minh tình yêu dành cho nhau. Tiếc rằng sau đó vì nhiều lý do nên cặp đôi đã chia tay nhau trong tiếc nuối.