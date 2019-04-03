‘Nhĩ Thái’ Trần Chí Bằng lại trở thành trò cười vì diễn trò lố bịch trên sân khấu

Một lần nữa, nam tài tử Trần Chí Bằng lại trở thành đề tài chỉ trích của truyền thông khi đi giày cao gót, mặc đồ bó sát trình diễn trên sân khấu.

Sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, nam ca sĩ, diễn viên Trần Chí Bằng được khán giả biết đến nhiều hơn. Nhưng không giống như Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, tên tuổi của anh dần dần chìm xuống.

Hình ảnh gây sốc của Trần Chí Bằng là chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc

Những năm 90 của thế kỷ trước, Trần Chí Bằng từng nổi tiếng trong vai trò ca sĩ. Cùng với Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng, nhóm nhạc ba người của Trần Chí Bằng đã từng là thần tượng của biết bao cô gái. Vậy nhưng sau ánh hào quang ấy, sự nghiệp của chàng “Nhĩ Thái” tuột dốc không phanh.

Nhiều lần xuất hiện phản cảm, Trần Chí Bằng đánh mất thiện cảm mà người hâm mộ dành cho mình bấy lâu nay

Nhiều lần trước đây, Trần Chí Bằng trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông khi ăn mặc phản cảm lên sân khấu. Mới đây, anh lại khiến người xem "nhức mắt" vì cách ăn mặc không giống ai của mình.

Không còn nổi tiếng, Trần Chí Bằng tham gia những show diễn không được đánh giá cao

Khi tham gia một sự kiện gần đây, nam diễn viên 47 tuổi đi giày cao gót, mặc quần bó sát cơ thể, đồng thời để lộ chiếc bụng ngấn mỡ của mình. Khi nhận được sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng, trên trang cá nhân của mình Trần Chí Bằng cho biết mình không phải là thánh, là con người chắc chắn sẽ có khuyết điểm.

Bị chê bai bụng ngấn mỡ, 'Nhĩ Thái' cho rằng con người không ai hoàn hảo

Những hành động quá lố của Trần Chí Bằng khiến không ít người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm và tiếc nuối cho thần tượng một thời của mình.

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