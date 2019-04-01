Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố đường ai nấy đi, cuộc sống của cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ cũng như truyền thông. Sau ly hôn, cặp đôi dần dần lấy lại thăng bằng và bắt tay vào công việc mới.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng là cặp đôi được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ

Sau nhiều đồn đoán, họ tuyên bố ly hôn vào ngày 22/12/2018

Mặc dù đã ly hôn nhưng Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn nhiều tài sản chưa phân chia rõ ràng. Hiện nay cả hai đều thuộc quản lý của cùng một công ty – Truyền thông Gia Hành. Chính vì vậy, mới đây Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã về công ty tham gia quay clip giới thiệu về một chương trình truyền hình mà họ cùng tham gia.