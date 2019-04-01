Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen

Sao quốc tế 01/04/2019 17:01

Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen với câu trả lời vô cùng đẳng cấp.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố đường ai nấy đi, cuộc sống của cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ cũng như truyền thông. Sau ly hôn, cặp đôi dần dần lấy lại thăng bằng và bắt tay vào công việc mới.

Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen - Ảnh 1
Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng là cặp đôi được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ
Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen - Ảnh 2
Sau nhiều đồn đoán, họ tuyên bố ly hôn vào ngày 22/12/2018

Mặc dù đã ly hôn nhưng Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn nhiều tài sản chưa phân chia rõ ràng. Hiện nay cả hai đều thuộc quản lý của cùng một công ty – Truyền thông Gia Hành. Chính vì vậy, mới đây Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã về công ty tham gia quay clip giới thiệu về một chương trình truyền hình mà họ cùng tham gia.

Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen - Ảnh 3
Sau khi ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn thuộc sự quản lý của Truyền thông Gia Hành

Đây là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện tại công ty sau tuyên bố ly hôn. Dù không xuất hiện chung trong một khung hình nhưng cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều tỏ ra tự nhiên trong đoạn giới thiệu của mình.

Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen - Ảnh 4
Lần đầu tiên sau khi ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng về công ty quay clip 

Đặc biệt, khi được hỏi gặp lại chồng cũ cô sẽ xưng hô như thế nào, Dương Mịch không do dự đáp: “Khải ca”. Câu trả lời của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công đồng mạng Trung Quốc.

Được hỏi sẽ xưng hô với chồng cũ như thế nào khi gặp lại, câu trả lời của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen - Ảnh 5
Dương Mịch nhận nhiều lời khen ngợi qua cách xưng hô với chồng cũ

Trước khi ly hôn, Dương Mịch hay âu yếm gọi Lưu Khải Uy là “Thúc thúc”. Nhiều người nhận định, sau khi chia tay, cách xưng hô “Khải ca” của cô mang tính xã giao hơn nhưng vẫn đầy tôn trọng với chồng cũ.

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