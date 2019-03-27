Từng là thần tượng một thời xứ Đài, Vương Tâm Lăng gây thất vọng bởi dung nhan hiện tại vì quá lạm dụng dao kéo.
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Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Đài Loan Vương Tâm Lăng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Cô từng là thần tượng của rất nhiều người khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh tú. Cô được nhiều người biết đến nhờ vai diễn Thành Hiểu Phi trong bộ phim nổi tiếng Đài Loan một thời “Tình Cờ”.
Vương Tâm Lăng là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô sinh năm 1982 và thông thạo nhiều thứ tiếng. Ngoài thành công trong dòng phim thần tượng, những năm 2000, Vương Tâm Lăng cho ra mắt rất nhiều album nhạc và giành được nhiều giải thưởng uy tín.
Mới đây, hình ảnh Vương Tâm Lăng xuất hiện tại một sự kiện khiến nhiều người khá bất ngờ bởi khuôn mặt méo xệch. Nhiều người cho rằng mỹ nhân “Tình Cờ” đã quá lạm dụng dao kéo khiến khuôn mặt bị biến dạng. Xem lại những hình ảnh trong sáng, ngọt ngào của Vương Tâm Lăng ngày xưa, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thất vọng với nhan sắc hiện tại của thần tượng.
Tuy nhiên, dù khuôn mặt méo xệch và bị biến dạng nhưng phía Lâm Tâm Lăng vẫn lên tiếng phủ nhận chuyện lạm dụng dao kéo.