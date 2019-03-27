Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Đài Loan Vương Tâm Lăng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Cô từng là thần tượng của rất nhiều người khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh tú. Cô được nhiều người biết đến nhờ vai diễn Thành Hiểu Phi trong bộ phim nổi tiếng Đài Loan một thời “Tình Cờ”.

Khuôn mặt méo xệch của Vương Tâm Lăng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vương Tâm Lăng từng là thần tượng một thời của giới trẻ Trung Quốc

Vương Tâm Lăng là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô sinh năm 1982 và thông thạo nhiều thứ tiếng. Ngoài thành công trong dòng phim thần tượng, những năm 2000, Vương Tâm Lăng cho ra mắt rất nhiều album nhạc và giành được nhiều giải thưởng uy tín.