Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo

Sao quốc tế 27/03/2019 17:50

Từng là thần tượng một thời xứ Đài, Vương Tâm Lăng gây thất vọng bởi dung nhan hiện tại vì quá lạm dụng dao kéo.

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Đài Loan Vương Tâm Lăng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Cô từng là thần tượng của rất nhiều người khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh tú. Cô được nhiều người biết đến nhờ vai diễn Thành Hiểu Phi trong bộ phim nổi tiếng Đài Loan một thời “Tình Cờ”.

Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 1
Khuôn mặt méo xệch của Vương Tâm Lăng khiến nhiều người ngỡ ngàng
Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 2
Vương Tâm Lăng từng là thần tượng một thời của giới trẻ Trung Quốc

Vương Tâm Lăng là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô sinh năm 1982 và thông thạo nhiều thứ tiếng. Ngoài thành công trong dòng phim thần tượng, những năm 2000, Vương Tâm Lăng cho ra mắt rất nhiều album nhạc và giành được nhiều giải thưởng uy tín.

Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 3
Cô nổi tiếng nhờ vai diễn Thành Hiểu Phi trong bộ phim 'Tình Cờ'
Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 4
Ngoài diễn xuất, Vương Tâm Lăng còn giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc

Mới đây, hình ảnh Vương Tâm Lăng xuất hiện tại một sự kiện khiến nhiều người khá bất ngờ bởi khuôn mặt méo xệch. Nhiều người cho rằng mỹ nhân “Tình Cờ” đã quá lạm dụng dao kéo khiến khuôn mặt bị biến dạng. Xem lại những hình ảnh trong sáng, ngọt ngào của Vương Tâm Lăng ngày xưa, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thất vọng với nhan sắc hiện tại của thần tượng.

Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 5
Nhan sắc ngọt ngào của Vương Tâm Lăng khi chưa có sự can thiệp của dao kéo
Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 6
Những tấm hình ngày xưa bất ngờ được netizen 'đào mộ' 
Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo - Ảnh 7
Cho dù lộ rõ dấu vết dao kéo nhưng phía Vương Tâm Lăng vẫn một mực phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên, dù khuôn mặt méo xệch và bị biến dạng nhưng phía Lâm Tâm Lăng vẫn lên tiếng phủ nhận chuyện lạm dụng dao kéo.

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Từ khóa:   Vương Tâm Lăng

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