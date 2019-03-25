Học theo Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như dùng cách này để dập tắt tin đồn bầu bí

Sao quốc tế 25/03/2019 15:20

Sau khi bị truyền thông đồng loạt đưa tin mang bầu lần 2, Lâm Tâm Như đã có động thái phủ nhận tin đồn đó.

Thời gian vừa qua, những tin đồn liên quan đến chuyện vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như chuẩn bị đón con thứ 2 luôn được netizen xứ Trung lan truyền rầm rộ. Bất luận xuất hiện một mình hay tham gia các bữa tiệc cùng chồng, vòng hai của Lâm Tâm Như luôn bị "soi" kỹ.

Học theo Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như dùng cách này để dập tắt tin đồn bầu bí - Ảnh 1
Tham gia một bữa tiệc của người bạn, vòng hai của Lâm Tâm Như thu hút sự chú ý của mọi người

Mới đây, khi tham gia bữa tiệc của một người bạn thân, mặc dù Lâm Tâm Như không có gì khác biệt nhưng báo giới Hoa ngữ lại úp mở thông tin nàng “Hạ Tử Vy” đang mang thai đứa con thứ 2.

Học theo Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như dùng cách này để dập tắt tin đồn bầu bí - Ảnh 2
Học theo Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như dùng cách này để dập tắt tin đồn bầu bí - Ảnh 3
Ngay sau đó, Lâm Tâm Như khoe hình tập luyện trên trang cá nhân để phủ nhận tin đồn

Không cần lên tiếng hay kiện cáo, Lâm Tâm Như nhẹ nhàng phủ nhận tin đồn mang thai bằng cách đăng hình xoạc chân chữ nhất trong phòng tập trên trang cá nhân. Đây là động tác đặc biệt khó, một người bình thường chưa chắc đã làm được huống chi một người được cho là đang mang thai. Chỉ với hành động này, Lâm Tâm Như đã nhẹ nhàng xóa tan mọi tin đồn đang mang thai lần hai.

Học theo Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như dùng cách này để dập tắt tin đồn bầu bí - Ảnh 4
Cô thực hiện động tác xoạc chân chữ nhất để đáp trả tin đồn bầu bí

Vào tháng 8 năm ngoái, khi dính tin đồn mang thai, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã dùng biện pháp này để dẹp yên dư luận. Thế nhưng, sau khi “nàng Minh Lan” hạ sinh con trai đầu lòng với Phùng Thiệu Phong vào ngày 8/3, antifan đã đồng loạt lôi lại chuyện này để chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh không trung thực.

Học theo Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như dùng cách này để dập tắt tin đồn bầu bí - Ảnh 5
Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng dùng cách này để phủ nhận chuyện mình đang mang thai

Dù mang thai hay không, việc khoe những động tác khó thực hiện dường như là cách thường được sao Hoa ngữ sử dụng mỗi khi dính tin đồn bầu bí.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như mang thai

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