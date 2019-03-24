Bị chê bai quá nhiều, đạo diễn ‘Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ không tiếp tục remake ‘Thần Điêu Đại Hiệp’

Từng được đánh giá là bộ phim cổ trang đình đám nhất 2019 nhưng những lời chê bai của người xem khiến đạo diễn "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký" thực sự nản lòng.

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Tân Anh Hùng Xạ Điêu” năm 2017, đạo diễn Tưởng Gia Tuấn thừa thắng xông lên tiếp tục remake bộ tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của nhà văn Kim Dung. Khi chưa phát sóng, 'Tân Ỷ Thiên đồ Long Ký' phiên bản 2019 được đánh giá là phim cổ trang bom tấn của năm Cũng giống nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp khác của Kim Dung, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” đã được làm lại nhiều lần và là một trong những bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim nhiều lần nhất của nhà văn Kim Dung.

Dàn diễn viên tham gia bộ phim này được đánh giá rất cao Khi còn chưa công chiếu, “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của đạo diễn Tưởng Gia Tuấn được đánh giá rất cao vì có sự tham gia diễn xuất của nàng “Chu Chỉ Nhược” phiên bản Đài Loan 1994 – Châu Hải My. Bên cạnh đó, phiên bản 2019 còn có sự góp mặt của dàn diễn viên xinh đẹp, tài năng của Cbiz như: Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan, Tăng Thuấn Hy… 'Chu Chỉ Nhược' của phiên bản 1994, Châu Hải My cũng tham gia dự án này với vai Diệt Tuyệt Sư Thái Vậy nhưng, sau khi công chiếu một vài ngày, “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” đã nhận rất nhiều lời chê bai vì quá lạm dụng kỹ thuật slow motion trong các cảnh đấu võ. Nhiều người còn thẳng thắn nhận xét, võ hiệp chính là điểm đáng chú ý nhất trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, vậy mà đạo diễn Tưởng Gia Tuấn lại sử dụng kỹ thuật quay quá chậm giống như phim Ấn Độ khiến người xem khó chịu.

Không có được thành công như 'Tân Anh Hùng Xạ Điêu' phiên bản 2017... ... đạo diễn Tưởng Gia Tuấn không tiếp tục remake 'Thần Điêu Đại Hiệp' nữa dù đã có chuẩn bị từ trước Hiện nay, điểm đánh giá của “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” trên Douban chỉ được 4.9 trong khi “Tân Anh Hùng Xạ Điêu” cũng của vị đạo diễn này lại được chấm 8 điểm. Không thành công như kỳ vọng, đạo diễn Tưởng Gia Tuấn cũng buông luôn dự án remake “Thần Điêu Đại Hiệp” đã được lên kế hoạch từ trước.

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