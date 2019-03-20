Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri

Sao quốc tế 20/03/2019 17:15

Sau Lý Vũ Đồng, Ngôn Thừa Húc là ngôi sao Hoa ngữ tiếp theo bị truyền thông Trung Quốc cho rằng có liên quan đến những bữa tiệc thác loạn của Seungri.

Nam ca sĩ Seungri và nhiều idol Kpop khác đang bị điều tra tại Hàn Quốc vì cáo buộc môi giới mại dâm, quay lén và phát tán clip sex. Sự việc này gây chấn động giới giải trí Châu Á nhiều ngày qua. Scandal của Seungri không chỉ lột tả mặt trái của ngành công nghệ giải trí Kpop mà còn gây ảnh hưởng đến rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Cbiz.

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri - Ảnh 1
Scandal của Seungri gây chấn động làng giải trí Châu Á những ngày qua 

Vài ngày trước, nữ diễn viên Trung Quốc Lý Vũ Đồng bị lên án vì có mặt trong bữa tiệc thác loạn của Seungri. Đến hôm nay, một số trang báo Đài Loan cũng đồng loạt đưa tin, nam diễn viên Ngôn Thừa Húc cũng là khách mời quen thuộc trong những bữa tiệc của Seungri.

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri - Ảnh 2
Nam tài tử Ngôn Thừa Húc được cho là có mối quan hệ thân thiết với Seungri

Nguồn tin này cũng cho hay, Ngôn Thừa Húc và Seungri có mối quan hệ rất tốt. Thành viên F4 cũng thường xuyên gặp gỡ Seungri mỗi khi ca sĩ này đến Đài Loan. Không chỉ là tin đồn, hình ảnh Ngôn Thừa Húc chụp chung với Seungri cũng được netizen xứ Trung chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn.

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri - Ảnh 3
Ngoài Ngôn Thừa Húc, Kha Chấn Đông cũng nằm trong danh sách khách mời của Seungri
Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri - Ảnh 4
Trần Bách Lâm cũng có mặt trong bữa tiệc của cựu thành viên Big Bang

Trên thực tế, những buổi tiệc thác loạn của Seungri không chỉ có những ngôi sao Hàn Quốc tham dự mà còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Châu Á. Ngoài Ngôn Thừa Húc, báo chí Đài Loan còn cho rằng Kha Chấn Đông, Trần Bách Lâm, Phòng Tổ Danh cũng là khách mời thường xuyên trong những bữa tiệc trụy lạc của cựu thành viên Big Bang.

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri - Ảnh 5
Mặc dù có hình chụp chung nhưng Ngôn Thừa Húc vẫn nói rằng mình không biết Seungri là ai

Đáp trả những chỉ trích hướng về mình, nam tài tử “Vườn sao băng” cho biết anh vô cùng bất ngờ với những thông tin đó. Ngôn Thừa Húc còn đặc biệt nói rằng anh còn không biết Seungri là ai. Vì đêm đó có Phòng Tổ Danh trong phòng nên anh đi chào hỏi. Anh hoàn toàn không biết thành viên của Big Bang cũng có mặt trong bữa tiệc đó.

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri - Ảnh 6
Chàng 'Đạo Minh Tự' còn lôi kéo cả con trai của Thành Long - Phòng Tổ Danh vào việc này

Giờ đây, có thể nói không một nghệ sĩ nào muốn liên quan đến scandal của Seungri.

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