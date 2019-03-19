Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mịch

Sao quốc tế 19/03/2019 17:10

Sau bao ồn ào, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại của mình với Dương Mịch trước báo giới.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng Tạ Đình Phong cũng đã âm thầm chia tay với Vương Phi. Đồng thời, Dương Mịch và Tạ Đình Phong sẽ chính thức công khai tình cảm vào tháng 3 này. Đứng trước những tin đồn đó, hai bên đều phủ nhận nhưng vẫn không thể xóa đi hoài nghi từ người hâm mộ.

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Sau một thời gian dài không hoạt động nghệ thuật tại Hong Kong, ngày 18/3 Tạ Đình Phong đã có buổi biểu diễn tại quê nhà

Thậm chí, chuyện Dương Mịch lần đầu về Hong Kong thăm con gái sau khi ly hôn cũng bị netizen xứ Trung đồn rằng đó không phải mục đích chính của cô. Không ít người hoài nghi “nàng Bạch Thiển” về Hong Kong là để hẹn hò với Tạ Đình Phong chứ không phải về thăm con gái.

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Sau khi ly hôn, nhiều lần Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò với Tạ Đình Phong 

Ngày 18/3 vừa qua, Tạ Đình Phong bất ngờ tổ chức một buổi biểu diễn tại Hong Kong. Khi được hỏi có phải đã chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong lập tức trả lời: “Thật nực cười! Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, mọi người đừng tin những tin đồn đó”.

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Tạ Đình Phong khẳng định anh và Dương Mịch chỉ là bạn bè bình thường, vài năm mới gặp một lần

Ngay sau đó phóng viên hỏi Tạ Đình Phong có thân thiết với Dương Mịch không, chồng cũ của Trương Bá Chi cho biết: “Tôi có quen, đều là bạn bè mà, cô ấy có ủng hộ chương trình 'Phong Vị' nhưng vài năm chúng tôi mới gặp nhau một lần. Có một lần chúng tôi đứng chung sân khấu trao giải thưởng, thật không hiểu vì sao lại có tin đồn này”.

Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mịch - Ảnh 4
Dương Mịch từng nhiệt tình ủng hộ chương trình 'Phong Vị' của Tạ Đình Phong
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Tạ Đình Phong cũng khẳng định mối quan hệ của mình và Vương Phi đang rất tốt

Câu trả lời này của Tạ Đình Phong đã dập tắt mọi tin đồn về chuyện rạn nứt tình cảm với Vương Phi và nghi án yêu đương với Dương Mịch.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong Dương Mịch

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