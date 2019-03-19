Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mịch

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng Tạ Đình Phong cũng đã âm thầm chia tay với Vương Phi. Đồng thời, Dương Mịch và Tạ Đình Phong sẽ chính thức công khai tình cảm vào tháng 3 này. Đứng trước những tin đồn đó, hai bên đều phủ nhận nhưng vẫn không thể xóa đi hoài nghi từ người hâm mộ.

Sau một thời gian dài không hoạt động nghệ thuật tại Hong Kong, ngày 18/3 Tạ Đình Phong đã có buổi biểu diễn tại quê nhà

Thậm chí, chuyện Dương Mịch lần đầu về Hong Kong thăm con gái sau khi ly hôn cũng bị netizen xứ Trung đồn rằng đó không phải mục đích chính của cô. Không ít người hoài nghi “nàng Bạch Thiển” về Hong Kong là để hẹn hò với Tạ Đình Phong chứ không phải về thăm con gái.