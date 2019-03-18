Không phải 2 nam tài tử tên Phong, cuối cùng Dương Mịch cũng hé lộ người đàn ông mà mình yêu nhất

Sao quốc tế 18/03/2019 18:51

Mặc dù đã từng kết hôn và có con với Lưu Khải Uy, thế nhưng chồng cũ lại không phải người đàn ông mà Dương Mịch yêu nhất.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều chàng trai săn đón. Đã từng có nhiều tin đồn cô ly hôn là vì có tình cảm với Lý Dịch Phong, thế nhưng đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn giữ im lặng.

Không phải 2 nam tài tử tên Phong, cuối cùng Dương Mịch cũng hé lộ người đàn ông mà mình yêu nhất - Ảnh 1
Dù Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy nhưng chồng cũ không phải người đàn ông mà cô yêu nhất

Thời gian gần đây, có nguồn tin cho rằng Dương Mịch sẽ chính thức công khai tình cảm với thần tượng ngày xưa của mình là Tạ Đình Phong vào tháng 3 này. Trước tin đồn, hai bên đều lên tiếng phủ nhận. 

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, Dương Mịch đã lấy lại thần sắc tươi tắn ngày nào. Dường như “nàng Bạch Thiển” đã dần bước ra khỏi những ảnh hưởng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Không phải 2 nam tài tử tên Phong, cuối cùng Dương Mịch cũng hé lộ người đàn ông mà mình yêu nhất - Ảnh 2
Không phải Tạ Đình Phong cũng không phải Lý Dịch Phong...
Không phải 2 nam tài tử tên Phong, cuối cùng Dương Mịch cũng hé lộ người đàn ông mà mình yêu nhất - Ảnh 3
... Hồ Ca mới chính là người đàn ông Dương Mịch yêu nhất

Khi được phóng viên hỏi, Dương Mịch thẳng thắn cho biết Lưu Khải Uy là người rất tốt. Cô còn tự nhận bản thân mình không phải là người bạn gái đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng hé lộ nam diễn viên mà cô thích nhất đó chính là Hồ Ca.

Không phải 2 nam tài tử tên Phong, cuối cùng Dương Mịch cũng hé lộ người đàn ông mà mình yêu nhất - Ảnh 4
Dương Mịch và Hồ Ca phải chia tay khi có sự can thiệp của gia đình

Dương Mịch – Hồ Ca từng hợp tác trong bộ phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”. Cũng nhờ bộ phim này, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm. Những người thạo tin cho biết, Dương Mịch và Hồ Ca từng tính đến chuyện kết hôn, nhưng vì sự can thiệp của gia đình nên cặp đôi chia tay trong tiếc nuối. Cho đến hiện tại, Hồ Ca vẫn là người đàn ông mà Dương Mịch yêu nhất.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy

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