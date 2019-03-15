Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu

Sao quốc tế 15/03/2019 07:16

Chuyện đời tư của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn là đề tài hot để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

Lý Tiểu Lộ là nữ diễn viên thành công từ khi còn khá trẻ. Cùng với sự nổi tiếng, chuyện tình cảm của cô cũng rất ồn ào. Trước khi kết hôn với Giả Nãi Lượng, nữ diễn viên họ Lý từng trải qua rất nhiều mối tình. Trong đó, người đàn ông được nhiều người nhắc đến nhất chính là nam diễn viên Lý Thần.

Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu - Ảnh 1
Lý Tiểu Lộ đánh mất hạnh phúc gia đình sau khi bị phát hiện ngoại tình

Lý Thần và Lý Tiểu Lộ gặp nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình “Thập Tam Cách Cách”. Khi đó cả hai đều còn rất trẻ. Thời gian quay bộ phim này, cặp đôi nảy sinh tình cảm. Nhiều người thạo tin trong giới giải trí Hoa ngữ cho biết, Lý Thần và Lý Tiểu Lộ từng sống chung suốt 5 năm. Thậm chí Lý Thần còn xăm chữ “Lý Tiểu Lộ” lên cơ thể mình.

Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu - Ảnh 2
Giả Nãi Lượng từng dành niềm tin tuyệt đối dành cho Lý Tiểu Lộ

Sau đó cặp đôi đã chia tay. Lý Tiểu Lộ kết hôn với Giả Nãi Lượng, Lý Thần cũng trải qua nhiều mối tình khác nhau. Thế nhưng, nhiều người cho rằng đến tận bây giờ Giả Nãi Lượng vẫn chưa thoải mái chấp nhận điều này. 

Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu - Ảnh 3
Lý Tiểu Lộ từng có mối tình 5 năm với nam diễn viên Lý Thần
Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu - Ảnh 4
Nhiều nguồn tin cho rằng Lý Thần còn xăm tên Lý Tiểu Lộ lên người
Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu - Ảnh 5
Không thấy thoải mái với quá khứ của vợ, Giả Nãi Lượng chưa một lần đứng chung sân khấu với Lý Thần

Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh chưa một lần tham gia chương trình Running Man bản Trung. Nhiều fan hâm mộ còn phát hiện Giả Nãi Lượng và Lý Thần chưa một lần đứng chung sân khấu.

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Từ khóa:   Lý Tiểu Lộ ngoại tình Lý Tiểu Lộ

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