Những bóng hồng từng dính đồn tình ái với Lý Dịch Phong

Nổi tiếng từ bộ phim “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, từ đó sự nghiệp của Lý Dịch Phong có bước đột phá mạnh mẽ. Thế nhưng đi cùng với nổi tiếng luôn là thị phi. Nhiều năm tham gia showbiz, Lý Dịch Phong dính không ít tin đồn hẹn hò với bạn diễn của mình.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Da Hae sinh năm 1984. Có lẽ cô là bạn diễn duy nhất mà anh từng công khai thừa nhận có tình cảm. Thời điểm đó, có nguồn tin cho rằng vì muốn níu kéo tình cảm với cô, Lý Dịch Phong đã bay sang Hàn Quốc.

Lee Da Hae là người phụ nữ duy nhất Lý Dịch Phong thừa nhận có tình cảm

Đáp lại, Lee Da Hae một mực từ chối. Sau đó, Lý Dịch Phong mất khá lâu mới lấy lại cân bằng.

Ngô Hân

Sau khi chia tay Lee Da Hae một thời gian, Lý Dịch Phong tham gia nhiều phim. Anh dính nhiều tin đồn với các cô gái hoạt động trong làng giải trí, trong đó không thể không kể đến người tình tin đồn Ngô Hân. Cô là nữ MC nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam. Khi tham gia chương trình “Happy Camp”, Lý Dịch Phong luôn dành cho Ngô Hân ánh nhìn trìu mến.

MC Ngô Hân từng dính tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong

Sau khi chương trình này phát sóng, nhiều tin đồn cho rằng Lý Dịch Phong và Ngô Hân chính là một cặp. Tuy nhiên, Lý Dịch Phong đã lên tiếng phủ nhận.

Dương Mịch

Dương Mịch là người giúp Lý Dịch Phong nhận được vai Bách Lý Đồ Tô trong “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”. Sau khi bộ phim này phát sóng, rất nhiều fan hâm mộ gán ghép cả hai thành một đôi.

Dương Mịch là người giúp Lý Dịch Phong nổi tiếng với vai Bách Lý Đồ Tô

Đến nay, tin đồn hẹn hò giữa Lý Dịch Phong và Dương Mịch vẫn chưa hề dịu xuống

Khi Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy, những tin đồn liên quan đến Lý Dịch Phong cũng chưa bao giờ dừng lại. Đến khi nữ diễn viên họ Dương tuyên bố ly hôn, nhiều nguồn tin cho rằng, Dương Mịch làm vậy là vì Lý Dịch Phong. Thậm chí fan hâm mộ còn mạnh miệng cho rằng Dương Mịch – Lý Dịch Phong sớm muộn cũng sẽ thành đôi.

Lý Thấm

Lý Thấm từng dính tin đồn với Lý Dịch Phong khi cùng hợp tác trong bộ phim 'Thiên Kim Trở Về'

Tin đồn tình ái giữa Lý Thấm và Lý Dịch Phong phát sinh sau khi cặp đôi cùng hợp tác trong bộ phim “Thiên Kim Trở Về”. Về nhan sắc và tài năng diễn xuất, Lý Thấm và Lý Dịch Phong được đánh giá xứng đôi vừa lứa. Nhưng ngay sau khi có tin đồn, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Lý Thuần

Lý Thuần cũng lên tiếng phủ nhận sau khi có tin đồn hẹn hò với Lý Dịch Phong

Thời gian trước, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng bất ngờ khi có tin đồn Lý Dịch Phong hẹn hò với nữ diễn viên Lý Thuần. Nhiều bằng chứng cặp đôi mặc đồ đôi cũng được cư dân mạng tìm kiếm. Đến khi Lý Thuần đăng tải thông tin phủ nhận chuyện hẹn hò với Lý Dịch Phong, tin đồn này mới dịu xuống.

Hotgirl mạng Blase Loan Loan

Những ngày gần đây, fan hâm mộ Lý Dịch Phong lại được phen thót tim khi có tin đồn Lý Dịch Phong đi du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm với hotgirl mạng Blase Loan Loan cùng nhiều hình ảnh đi kèm.

Hotgirl Blase Loan Loan là cái tên mới nhất lọt vào danh sách người tình tin đồn của Lý Dịch Phong

Ngay sau đó, phía hotgirl Blase Loan Loan và Lý Dịch Phong đều lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Phía Lý Dịch Phong trả lời báo giới rằng: “Hoàn toàn đều là bịa đặt”.

Đẹp trai và tài năng, chắc chắn danh sách người tình tin đồn của Lý Dịch Phong không dừng lại ở đây

Dù không thừa nhận hẹn hò nhưng qua sự việc lần này, có thể chắc chắn rằng danh sách người tình tin đồn của Lý Dịch Phong sẽ ngày càng dài.