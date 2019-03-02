Phía Dương Mịch đáp trả tin đồn về Hong Kong không phải thăm con mà để hẹn hò với Tạ Đình Phong

Mới đây, cộng đồng mạng rộ lên tin đồn Dương Mịch về Hong Kong không phải để thăm con gái mà là hẹn hò với Tạ Đình Phong.
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Ngày hôm nay, một số hình ảnh Dương Mịch tại sân bay lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng sau khi ly hôn 3 tháng, người đẹp họ Dương đã thu xếp được thời gian trở về Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp.
Thế nhưng, không ít người đồn đoán Dương Mịch không phải về Hong Kong để thăm con gái mà là để hẹn hò với Tạ Đình Phong. Theo nguồn tin này, Tạ Đình Phong và Vương Phi đã chia tay từ lâu nhưng chưa có dịp công bố. Sau chuyến đi này Dương Mịch và Tạ Đình Phong sẽ chính thức công khai mối quan hệ.
Điều này trùng khớp với những tin đồn ngay sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn. Khi đó, có người cho hay tháng 3 tới Dương Mịch và Tạ Đình Phong sẽ chính thức công khai tình cảm. Hơn nữa, Dương Mịch cũng từng thừa nhận Tạ Đình Phong chính là “nam thần” của cô từ khi còn là thiếu nữ.
Tuy nhiên, sau đó báo giới đã tìm hiểu thông tin từ một nhân viên của Dương Mịch. Người này lập tức phủ nhận: “Dương Mịch sẽ không đi phá hoại tình cảm của người khác. Cô ấy và Tạ Đình Phong chỉ là bạn bè bình thường”.
Sau khi ly hôn, tin đồn Dương Mịch có quan hệ tình cảm với Tạ Đình Phong và Lý Dịch Phong xuất hiện khá nhiều. Mặc dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng điều này vẫn không thể dập tắt hoài nghi của cộng đồng mạng.