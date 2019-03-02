Phía Dương Mịch đáp trả tin đồn về Hong Kong không phải thăm con mà để hẹn hò với Tạ Đình Phong

Ngày hôm nay, một số hình ảnh Dương Mịch tại sân bay lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng sau khi ly hôn 3 tháng, người đẹp họ Dương đã thu xếp được thời gian trở về Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp.

Những hình ảnh được cho là của Dương Mịch tại sân bay

Thế nhưng, không ít người đồn đoán Dương Mịch không phải về Hong Kong để thăm con gái mà là để hẹn hò với Tạ Đình Phong. Theo nguồn tin này, Tạ Đình Phong và Vương Phi đã chia tay từ lâu nhưng chưa có dịp công bố. Sau chuyến đi này Dương Mịch và Tạ Đình Phong sẽ chính thức công khai mối quan hệ.