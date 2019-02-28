Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy

Sao quốc tế 28/02/2019 14:44

Phải đối mặt với với các vụ kiện cáo cùng ồn ào hôn nhân rạn nứt, dường như Triệu Vy phải tìm đến thuốc lá để giải khuây.

Sau khi những hình ảnh ôm hôn người đàn ông lạ được đăng tải, truyền thông đặc biệt chú ý đến hạnh phúc của “Én nhỏ” và chồng. Những người thạo tin cho rằng hôn nhân của họ đã kết thúc, Huỳnh Hữu Long ra đi tay trắng nhưng hiện nay chưa phải là thời điểm công khai nên chưa thông báo đến mọi người.

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Hôn nhân của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị đồn là đã kết thúc

Có vẻ ồn ào từ cuộc hôn nhân với người chồng doanh nhân ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của nàng "Tiểu Yến Tử”. Hình ảnh tiều tụy, cắt tóc ngắn… gần đây của Triệu Vy càng khiến người khác tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.

Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy - Ảnh 2
Tình cảm trục trặc, kinh doanh bị kiện cáo, Triệu Vy đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn

Không chỉ tình cảm gặp trục trặc, thời gian gần đây Triệu Vy và chồng còn phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện cáo liên quan đến việc làm giả tin tức, thao túng thị trường chứng khoán trong những năm trước. Đặc biệt, tuần trước, tòa án Hàng Châu đã mở phiên xét xử công ty của vợ chồng Triệu Vy theo đơn kiện của 140 nhà đầu tư. Kết quả phía Triệu Vy thua kiện và phải chịu mọi chi phí liên đới liên quan đến vụ kiện. Triệu Vy cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy - Ảnh 3Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy - Ảnh 4

Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy - Ảnh 5
Sau khi bị xử thua kiện, Triệu Vy xuất hiện tại phim trường bộ phim do cô làm giám chế

Có lẽ phải đối mặt với quá nhiều sức ép nên Triệu Vy đã tìm đến thuốc lá để giải khuây. Tại phim trường bộ phim do chính Triệu Vy làm giám chế, phóng viên đã chụp được những tấm hình người đẹp họ Triệu phì phèo khói thuốc rất chuyên nghiệp.

Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy - Ảnh 6
'Én nhỏ' thể hiện khả năng hút thuốc điêu luyện...
Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy - Ảnh 7
... trông cô xuống sắc và tiều tụy hơn trước rất nhiều

Những lùm xùm gần đây có vẻ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của Triệu Vy. Không ít fan hâm mộ tỏ ra lo lắng trước sự tiều tụy, xuống sắc rõ nét của thần tượng. Bên cạnh đó, nhiều người còn "ném đá" Triệu Vy vì hành động hút thuốc nơi công cộng. 

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Sau khi chính thức bị xử phạt vì gian lận chứng khoán, Triệu Vy và chồng phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng với số tiền bồi thường khổng lồ.

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