Thua kiện, Triệu Vy giải sầu bằng thuốc lá, nhan sắc tiều tụy

Sau khi những hình ảnh ôm hôn người đàn ông lạ được đăng tải, truyền thông đặc biệt chú ý đến hạnh phúc của “Én nhỏ” và chồng. Những người thạo tin cho rằng hôn nhân của họ đã kết thúc, Huỳnh Hữu Long ra đi tay trắng nhưng hiện nay chưa phải là thời điểm công khai nên chưa thông báo đến mọi người.

Hôn nhân của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị đồn là đã kết thúc

Có vẻ ồn ào từ cuộc hôn nhân với người chồng doanh nhân ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của nàng "Tiểu Yến Tử”. Hình ảnh tiều tụy, cắt tóc ngắn… gần đây của Triệu Vy càng khiến người khác tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.