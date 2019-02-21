140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

Sau khi chính thức bị xử phạt vì gian lận chứng khoán, Triệu Vy và chồng phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng với số tiền bồi thường khổng lồ.

Dường như vận đen liên tục đeo bám nữ diễn viên Triệu Vy trong năm mới. Khi lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hữu Long chưa kịp lắng xuống, nàng “Tiểu Yến Tử” lại phải đối diện với hàng loạt vụ kiện tụng do gian lận chứng khoán. Triệu Vy và chồng 2 lần bị chính phủ Trung Quốc phạt đồng thời cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm Trước đây, vợ chồng Triệu Vy đã từng 2 lần bị chính phủ Trung Quốc phạt vì có liên quan đến gian lận trong việc thu mua công ty Văn hóa Vạn Gia. Theo đó, cuối năm 2016, công ty Long Vy của vợ chồng Triệu Vy tuyên bố dùng 3,06 tỷ tệ (khoảng 10 nghìn tỷ đồng) để thu mua 29,13% cổ phần của công ty Văn hóa Vạn Gia.

Vợ chồng Triệu Vy vi phạm pháp luật khi tuyên bố thu mua công ty Văn hóa Vạn Gia dù tài chính chưa được chứng thực Tuy nhiên, khi đó vốn điều lệ của công ty Long Vy chỉ có 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Đến khi tiến hành thu mua cổ phần, tổng tài chính của công ty Long Vy chỉ có 60 triệu tệ (khoảng 210 tỷ đồng), số tiền quá ít ỏi so với 3,06 tỷ tệ mua cổ phần. Tài chính công ty chưa được chứng thực mà công ty Long Vy đã tuyên bố thông tin thu mua công ty Văn hóa Vạn Gia là vi phạm pháp luật. Dù đã bị phạt nhưng vợ chồng Triệu Vy vẫn phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng từ nhà đầu tư Lợi dụng danh tiếng của Triệu Vy, cổ phiếu của công ty Văn hóa Vạn Gia tăng mạnh. Nhưng khi vợ chồng Triệu Vy bị chính phủ xử phạt vì thao túng thị trường chứng khoán thì cổ phiếu của công ty Văn hóa Vạn Gia tuột dốc thảm hại. Nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề.

Nếu thua kiện lần này, Triệu Vy sẽ phải bồi thường 350 tỷ đồng cho 140 người khởi kiện Mặc dù Triệu Vy và chồng đã bị xử phạt số tiền khá lớn, đặc biệt trong 5 năm không được tham gia thị trường chứng khoán, nhưng các nhà đầu tư bị ảnh hưởng trong vụ việc lần này đã cùng nhau khởi kiện. Ngày 21/2/2019, tại Hàng Châu, phiên tòa xét xử đơn khởi kiện vợ chồng Triệu Vy của 140 nhà đầu tư chính thức được mở. Nếu thua kiện, vợ chồng Triệu Vy sẽ phải bồi thường hơn 100 triệu tệ (350 tỷ đồng) cho các nhà đầu tư.

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