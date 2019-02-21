Khi bạn trai gặp nạn, Dương Mịch nhẫn tâm chia tay. Cú sốc ấy làm tổn thương Du Hạo Minh suốt một thời gian dài.
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Du Hạo Minh từng là một diễn viên, ca sỹ được nhiều người yêu mến tại Trung Quốc. Khi đó, với tài năng của mình, anh được đánh giá là ngôi sao mới của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2010, khi sự nghiệp đang lên, anh tham gia bộ phim “Tôi có hẹn với mùa xuân”. Tai nạn cháy nổ kinh hoàng tại phim trường khiến anh và Selina phải nhập viện. Cả hai bị bỏng khá nặng và phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần.
Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn cũ của Du Hạo Minh được cư dân mạng xứ Trung "đào mộ". Trong clip, Du Hạo Minh chia sẻ về những khó khăn mà anh phải đối mặt trong quãng thời gian ấy. Vào thời điểm đó, ngoài nỗi đau thể xác, anh còn chịu tổn thương về tinh thần khi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất cũng nói lời chia tay. Sau khi thông tin này được đăng tải, Dương Mịch là cái tên được cộng đồng mạng gọi tên.
Được biết, năm 2009 Dương Mịch và Du Hạo Minh từng dính tin đồn hẹn hò. Mặc dù không công khai nhưng mối quan hệ của họ được rất nhiều người biết đến, thậm chí cả hai đã từng tính đến chuyện kết hôn. Trên trang cá nhân, Dương Mịch và Du Hạo Minh thường xuyên tương tác với nhau. Nhiều fan của Du Hạo Minh còn nhận thấy vào thời điểm đó Dương Mịch thường công khai nghe những bài hát của "bạn trai tin đồn".
Sau khi tai nạn xảy ra, phóng viên nhiều lần bắt gặp Dương Mịch đến bệnh viện thăm Du Hạo Minh. Không ít lần nữ diễn viên họ Dương rơi nước mắt. Thậm chí trên trang cá nhân của mình, Dương Mịch cũng công khai cầu nguyện cho Du Hạo Minh được bình an.
Du Hạo Minh thừa nhận, chia tay bạn gái trong khoảng thời thời gian gặp tai nạn là cú sốc lớn trong cuộc đời anh. Sau tai nạn, anh phải tiến hành phẫu thuật chỉnh hình nhiều lần. Anh chấp nhận tham gia rất nhiều vai phụ để nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Chính nhờ nỗ lực ấy, Du Hạo Minh đã ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: “Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn”, hay “Tiếng chuông ngoài bãi”.
Khi Dương Mịch kết hôn, Du Hạo Minh cũng gửi lời chúc phúc. Dù rất nhiều lần anh khẳng định cô gái được đề cập không phải là Dương Mịch, song nhiều người vẫn cho rằng nữ diễn viên họ Dương chính là kẻ bạc tình.