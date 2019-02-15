6 năm bên nhau, Lý Khôn Thành hé lộ kế hoạch sinh con với người tình kém 40 tuổi

Sao quốc tế 15/02/2019 18:41

Chuyện tình ‘ông cháu’ của cặp đôi Lý Khôn Thành – Lâm Tĩnh Ân luôn là đề tài được truyền thông đặc biệt quan tâm.

Năm 2013, ở tuổi 57, nhạc sỹ Đài Loan Lý Khôn Thành công khai chuyện yêu đương với cô gái tên Lâm Tĩnh Ân mới 17 tuổi. Mặc dù vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Lâm Tĩnh Ân nhưng cặp đôi “ông cháu” vẫn gắn kết bên nhau. Mối tình này nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

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Công khai chuyện tình cảm với cô gái kém mình 40 tuổi, Lý Khôn Thành vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình Lâm Tĩnh Ân
6 năm bên nhau, Lý Khôn Thành hé lộ kế hoạch sinh con với người tình kém 40 tuổi - Ảnh 2
Mặc dù bị cha từ mặt nhưng Lâm Tĩnh Ân vẫn chấp nhận đi theo tình già

Vào ngày Lễ tình nhân năm nay, Lý Khôn Thành không quên gửi đến bạn gái kém 40 tuổi của mình những lời "có cánh". Trên trang cá nhân của mình, ông viết: “Ngày Valentine nhớ đến câu nói 6 năm qua không hề thay đổi 'yêu em, yêu em'”, kèm theo đó là hình ảnh của Lý Khôn Thành cùng Lâm Tĩnh Ân khi mới hẹn hò.

6 năm bên nhau, Lý Khôn Thành hé lộ kế hoạch sinh con với người tình kém 40 tuổi - Ảnh 3
Sau 6 năm hạnh phúc bên nhau, vào Lễ tình nhân năm nay, Lý Khôn Thành không quên nhắn gửi lời yêu thương đến bạn gái

Hôm nay, trên trang cá nhân của mình, Lý Khôn Thành tưởng nhớ người cha đã mất của mình vào đúng ngày này năm ngoái. Nhạc sỹ họ Lý cũng hé lộ rằng, ngày 15/2 là một ngày đặc biệt, ông sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha mình là sẽ cùng vợ con mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

6 năm bên nhau, Lý Khôn Thành hé lộ kế hoạch sinh con với người tình kém 40 tuổi - Ảnh 4
Lý Khôn Thành hé lộ kế hoạch sinh con với người tình kém 40 tuổi

Qua những lời lẽ này, có vẻ Lý Khôn Thành ngầm báo hiệu ông và Lâm Tĩnh Ân đã lên kế hoạch sinh con. Có lẽ trong thời gian tới, cặp đôi “ông cháu” sẽ có điều bất ngờ cho những người quan tâm và giới truyền thông.

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Từ khóa:   cặp đôi ông cháu Lý Khôn Thành Lâm Tĩnh Ân

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