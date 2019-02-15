6 năm bên nhau, Lý Khôn Thành hé lộ kế hoạch sinh con với người tình kém 40 tuổi

Năm 2013, ở tuổi 57, nhạc sỹ Đài Loan Lý Khôn Thành công khai chuyện yêu đương với cô gái tên Lâm Tĩnh Ân mới 17 tuổi. Mặc dù vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Lâm Tĩnh Ân nhưng cặp đôi “ông cháu” vẫn gắn kết bên nhau. Mối tình này nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Công khai chuyện tình cảm với cô gái kém mình 40 tuổi, Lý Khôn Thành vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình Lâm Tĩnh Ân

Mặc dù bị cha từ mặt nhưng Lâm Tĩnh Ân vẫn chấp nhận đi theo tình già

Vào ngày Lễ tình nhân năm nay, Lý Khôn Thành không quên gửi đến bạn gái kém 40 tuổi của mình những lời "có cánh". Trên trang cá nhân của mình, ông viết: “Ngày Valentine nhớ đến câu nói 6 năm qua không hề thay đổi 'yêu em, yêu em'”, kèm theo đó là hình ảnh của Lý Khôn Thành cùng Lâm Tĩnh Ân khi mới hẹn hò.