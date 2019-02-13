Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu

Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng gần đây có nhiều thông tin cho rằng Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn.

“Tiểu Yến Tử” Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long kết hôn nhiều năm, tình cảm luôn được cho là ổn định. Mặc dù không phô quá trương nhưng cả hai vẫn dành cho nhau những hành động khá ngọt ngào. Hiện nay, vợ chồng Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy sở hữu khối tài sản khổng lồ Vài năm trở lại đây, chuyện tình cảm của họ bỗng vướng phải nghi vấn rạn nứt. Nguyên nhân được cho là do Triệu Vy quá bận rộn với công việc, hai người xa cách thì nhiều mà gặp gỡ lại ít nên tình cảm thay đổi. Tuy nhiên, Triệu Vy cũng không có bất kỳ giải thích nào.

Đối diện với những tin đồn hôn nhân tan vỡ, Triệu Vy luôn giữ im lặng Cách đây không lâu, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Triệu Vy ôm hôn một người đàn ông lạ. Nhiều nghi vấn cho rằng, đạo diễn họ Triệu ngoại tình với người đàn ông khác. Mặc dù sau đó phía Triệu Vy đã giải thích rằng đó chỉ là một buổi tiếp đón bạn bè bình thường nhưng hình ảnh của nàng "Én nhỏ" đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất lâu rồi Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long không dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào Ngày 13/2/2019, thông tin hôn nhân của Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy trục trặc lại một lần nữa rộ lên. Theo nguồn tin này, cuối tháng trước một bộ phim do Triệu Vy làm đạo diễn đóng máy, rất nhiều bạn bè, fan hâm mộ gửi lời chúc mừng. Tô Hữu Bằng, Đậu Tĩnh Đồng còn đến tận nơi chung vui nhưng Huỳnh Hữu Long không có bất kỳ hành động chúc mừng nào. Đặc biệt người thân của cặp đôi còn tiết lộ rằng, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã ly thân từ rất lâu rồi.

Người thân của cặp đôi cho biết, Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đã sống ly thân từ rất lâu Đứng trước những tin đồn này, cả hai chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào.

Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, Dương Mịch đã vội vàng sang New York tham gia một sự kiện quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-don-trieu-vy-va-chong-da-ly-hon-nguoi-than-tiet-lo-ca-hai-da-ly-than-tu-lau-315022.html