Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu

Sao quốc tế 13/02/2019 20:11

Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng gần đây có nhiều thông tin cho rằng Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn.

“Tiểu Yến Tử” Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long kết hôn nhiều năm, tình cảm luôn được cho là ổn định. Mặc dù không phô quá trương nhưng cả hai vẫn dành cho nhau những hành động khá ngọt ngào.

Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu - Ảnh 1
Hiện nay, vợ chồng Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy sở hữu khối tài sản khổng lồ

Vài năm trở lại đây, chuyện tình cảm của họ bỗng vướng phải nghi vấn rạn nứt. Nguyên nhân được cho là do Triệu Vy quá bận rộn với công việc, hai người xa cách thì nhiều mà gặp gỡ lại ít nên tình cảm thay đổi. Tuy nhiên, Triệu Vy cũng không có bất kỳ giải thích nào.

Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu - Ảnh 2
Đối diện với những tin đồn hôn nhân tan vỡ, Triệu Vy luôn giữ im lặng

Cách đây không lâu, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Triệu Vy ôm hôn một người đàn ông lạ. Nhiều nghi vấn cho rằng, đạo diễn họ Triệu ngoại tình với người đàn ông khác. Mặc dù sau đó phía Triệu Vy đã giải thích rằng đó chỉ là một buổi tiếp đón bạn bè bình thường nhưng hình ảnh của nàng "Én nhỏ" đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu - Ảnh 3
Rất lâu rồi Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long không dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào

Ngày 13/2/2019, thông tin hôn nhân của Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy trục trặc lại một lần nữa rộ lên. Theo nguồn tin này, cuối tháng trước một bộ phim do Triệu Vy làm đạo diễn đóng máy, rất nhiều bạn bè, fan hâm mộ gửi lời chúc mừng. Tô Hữu Bằng, Đậu Tĩnh Đồng còn đến tận nơi chung vui nhưng Huỳnh Hữu Long không có bất kỳ hành động chúc mừng nào. Đặc biệt người thân của cặp đôi còn tiết lộ rằng, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã ly thân từ rất lâu rồi.

Rộ tin đồn Triệu Vy và chồng đã ly hôn, người thân tiết lộ cả hai đã ly thân từ lâu - Ảnh 4
Người thân của cặp đôi cho biết, Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đã sống ly thân từ rất lâu

Đứng trước những tin đồn này, cả hai chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào. 

Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York

Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, Dương Mịch đã vội vàng sang New York tham gia một sự kiện quốc tế.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy Huỳnh Hữu Long Triệu Vy ly hôn chồng

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York

Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Lâm Tâm Như trẻ trung sánh đôi Hoắc Kiến Hoa dự tiệc tân niên của Uông Đông Thành

Lâm Tâm Như trẻ trung sánh đôi Hoắc Kiến Hoa dự tiệc tân niên của Uông Đông Thành

Nguyên nhân thật sự khiến Keep Running Trung Quốc ‘thay máu’ hàng loạt

Nguyên nhân thật sự khiến Keep Running Trung Quốc ‘thay máu’ hàng loạt

Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới

Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'?

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 25 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới