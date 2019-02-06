Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'?

Tối 30 Tết, Giả Nãi Lượng đăng tải hình ảnh bữa cơm tất niên trên trang cá nhân với lời chúc: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm con heo nhiều niềm vui, nhiều tiền lương, nhiều may mắn!”. Vốn dĩ đây chỉ là một lời chúc bình thường của một nghệ sỹ tới người hâm mộ nhưng những người tinh mắt đã phát hiện ra bàn tay của một phụ nữ trong tấm hình này.

Tấm hình bữa cơm tất niên Giả Nãi Lượng đăng trên trang cá nhân có bàn tay của một phụ nữ

Chiều cùng ngày, Lý Tiểu Lộ cũng đăng 3 chữ 'Phúc' được viết bằng tay trên trang cá nhân của mình, chữ ở giữa rõ ràng là do bé Điềm Hinh viết

Còn đây chính là chữ 'Phúc' mà Lý Tiểu Lộ viết

Không chỉ có vậy, cũng vào chiều 30 Tết, Lý Tiểu Lộ bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình 3 chữ “Phúc”. Dễ dàng nhận thấy, chữ “Phúc” ở giữa có viết tên Giả Vân (tên thật của bé Điềm Hinh), còn hai chữ “Phúc” còn lại được cho là của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng.