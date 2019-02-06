Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'?

Sao quốc tế 06/02/2019 07:43

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã quay trở lại với nhau sau scandal ngoại tình ầm ĩ.

Tối 30 Tết, Giả Nãi Lượng đăng tải hình ảnh bữa cơm tất niên trên trang cá nhân với lời chúc: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm con heo nhiều niềm vui, nhiều tiền lương, nhiều may mắn!”. Vốn dĩ đây chỉ là một lời chúc bình thường của một nghệ sỹ tới người hâm mộ nhưng những người tinh mắt đã phát hiện ra bàn tay của một phụ nữ trong tấm hình này.

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 1
Tấm hình bữa cơm tất niên Giả Nãi Lượng đăng trên trang cá nhân có bàn tay của một phụ nữ
Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 2
Chiều cùng ngày, Lý Tiểu Lộ cũng đăng 3 chữ 'Phúc' được viết bằng tay trên trang cá nhân của mình, chữ ở giữa rõ ràng là do bé Điềm Hinh viết
Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 3
Còn đây chính là chữ 'Phúc' mà Lý Tiểu Lộ viết

Không chỉ có vậy, cũng vào chiều 30 Tết, Lý Tiểu Lộ bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình 3 chữ “Phúc”. Dễ dàng nhận thấy, chữ “Phúc” ở giữa có viết tên Giả Vân (tên thật của bé Điềm Hinh), còn hai chữ “Phúc” còn lại được cho là của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng.

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 4

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 5
Trước đó vài ngày, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cùng đăng tải hình ảnh biểu diễn của con gái

Cách đó vài ngày, cả Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đều đăng tải hình ảnh buổi biểu diễn của con gái Điềm Hinh trên trang cá nhân. Khi đó, nhiều người đặt nghi vấn cặp đôi Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ đã quay lại bên nhau.

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 6

Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho Lý Tiểu Lộ sau khi bị 'cắm sừng'? - Ảnh 7
Trước những hành động này của cặp đôi, nhiều người cho rằng Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho lỗi lầm của vợ

Trước những động thái này, cộng đồng mạng đồn đoán rằng nam diễn viên Giả Nãi Lượng đã hoàn toàn tha thứ cho tội ngoại tình của vợ. Hành động của hai người như đang ngầm thông báo cho mọi người biết họ đã quay về bên nhau.

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