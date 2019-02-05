Nhân dịp năm mới, Phạm Băng Băng khoe mặt mộc gửi lời yêu thương tới fan hâm mộ sau thời gian ‘ở ẩn’

Sao quốc tế 05/02/2019 07:58

Cuối cùng thì ngày ‘nữ hoàng thị phi’ chính thức xuất hiện cũng đã tới. Nhân dịp năm mới, trên trang cá nhân của mình, Phạm Băng Băng khoe ảnh mặt mộc và gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ.

Nửa cuối năm 2018 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Phạm Băng Băng. Sau khi MC Thôi Vĩnh Nguyên tố Phạm Băng Băng lợi dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế, cơ quan thuế Trung Quốc đã vào cuộc điều tra.

Nhân dịp năm mới, Phạm Băng Băng khoe mặt mộc gửi lời yêu thương tới fan hâm mộ sau thời gian ‘ở ẩn’ - Ảnh 1
Phạm Băng Băng đã cập nhật trang cá nhân sau khoảng thời gian dài vắng bóng

Những tưởng sau khi bị điều tra, cô sẽ phải ngồi tù. Nhưng sau khi thỏa thuận, nàng “Võ Mỵ Nương” đã phải nộp gần 900 triệu tệ tiền thuế (tương đương khoảng 3.150 tỷ đồng) và được tự do. Kể từ đó có nhiều tin đồn cho rằng Phạm Băng Băng đã phải bán đi rất nhiều tài sản của mình để có đủ tiền nộp thuế. Suốt nửa cuối năm 2018, cô không tham gia bất cứ sự kiện nghệ thuật nào.

Nhân dịp năm mới, Phạm Băng Băng khoe mặt mộc gửi lời yêu thương tới fan hâm mộ sau thời gian ‘ở ẩn’ - Ảnh 2
Suốt nửa năm qua, cô cũng không cập nhật trạng thái trên trang cá nhân một cách thường xuyên như trước đây

Mới đây nhất, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, nữ diễn viên họ Phạm sẽ chính thức quay trở lại làng giải trí vào tháng 3 tới. Đứng trước những đồn đoán này của cộng đồng mạng, Phạm Băng Băng vẫn giữ im lặng.

Nhân dịp năm mới, Phạm Băng Băng khoe mặt mộc gửi lời yêu thương tới fan hâm mộ sau thời gian ‘ở ẩn’ - Ảnh 3
Nhân dịp năm mới, nữ diễn viên họ Phạm gửi đến người hâm mộ lời chúc: 'Yêu mọi người! năm mới tốt lành!"
Nhân dịp năm mới, Phạm Băng Băng khoe mặt mộc gửi lời yêu thương tới fan hâm mộ sau thời gian ‘ở ẩn’ - Ảnh 4
Cô nàng họ Phạm xuất hiện với mái tóc đen cắt ngắn. Dù để mặt mộc nhưng Phạm Băng Băng vẫn rất xinh đẹp

Ngày 4/2 cũng là ngày cuối cùng của năm âm lịch, Phạm Băng Băng bất ngờ cập nhật trạng thái trên trang cá nhân với những tấm hình mới nhất của cô cùng dòng trạng thái: “Yêu mọi người! Năm mới tốt lành!”. Rất nhiều fan hâm mộ để lại bình luận rằng đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà thần tượng gửi tới họ trong dịp năm mới.

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