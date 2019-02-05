Nhân dịp năm mới, Phạm Băng Băng khoe mặt mộc gửi lời yêu thương tới fan hâm mộ sau thời gian ‘ở ẩn’

Nửa cuối năm 2018 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Phạm Băng Băng. Sau khi MC Thôi Vĩnh Nguyên tố Phạm Băng Băng lợi dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế, cơ quan thuế Trung Quốc đã vào cuộc điều tra.

Phạm Băng Băng đã cập nhật trang cá nhân sau khoảng thời gian dài vắng bóng

Những tưởng sau khi bị điều tra, cô sẽ phải ngồi tù. Nhưng sau khi thỏa thuận, nàng “Võ Mỵ Nương” đã phải nộp gần 900 triệu tệ tiền thuế (tương đương khoảng 3.150 tỷ đồng) và được tự do. Kể từ đó có nhiều tin đồn cho rằng Phạm Băng Băng đã phải bán đi rất nhiều tài sản của mình để có đủ tiền nộp thuế. Suốt nửa cuối năm 2018, cô không tham gia bất cứ sự kiện nghệ thuật nào.