Những cô dâu xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ năm 2018

Sao quốc tế 04/02/2019 06:48

Mặc dù năm 2018 Cbiz đầy rẫy thị phi nhưng cũng có không ít cái kết viên mãn cho những cặp đôi nổi tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong

Trước bao đồn đoán, vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh 16/10/2018, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong tuyên bố chính thức đã là vợ chồng. Dù từng dính tin đồn hẹn hò nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Vì thế, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cặp đôi tuyên bố đã kết hôn.

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Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn khiến nhiều người bất ngờ
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Ngay sau khi kết hôn không lâu, Phùng Thiệu Phong đã xác nhận bà xã đang mang thai

Không lâu sau đó, rộ tin đồn “Tiểu Cốt” đã mang thai nhưng cả hai vẫn im lặng. Cho đến khi bộ phim “Minh Lan Truyện” do cả hai đóng chính công chiếu, Phùng Thiệu Phong mới chính thức thừa nhận chuyện bà xã đang mang thai.

Đường Yên – La Tấn

Đây là cặp đôi được đặc biệt yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ vì cuộc sống ít scandal. Chuyện tình của họ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Những cô dâu xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 3

Những cô dâu xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 4
Hôn lễ của Đường Yên - La Tấn nhận được lời chúc phúc của đông đảo người hâm mộ

Ngày 28/10/2018, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Châu Âu sau nhiều năm hẹn hò. Trong hôn lễ, khi La Tấn khiêm tốn nói: “Phần đời còn lại hãy chỉ giáo cho anh nhiều hơn”, Đường Yên chỉ đáp lại vỏn vẹn 6 chữ: “Em được gả cho tình yêu”. Chỉ cần câu nói đó, fan hâm mộ cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn mà La Tấn đã và sẽ mang đến cho thần tượng của họ.

Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc

Sau 10 năm scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng đã tìm được hạnh phúc với một bác sỹ đẹp trai.

Những cô dâu xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 5

Những cô dâu xinh đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ năm 2018 - Ảnh 6
Hạnh phúc viên mãn của Chung Hân Đồng sau 10 năm tủi hờn

Ngày 1/2/2018, Chung Hân Đồng đăng tải trên trang cá nhân hình chiếc nhẫn và dòng trạng thái: “Cảm ơn tình yêu của anh, trạm kế tiếp hạnh phúc”. Ngày 18/12/2018, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc chính thức đăng ký kết hôn. Trong hôn lễ, người hâm mộ có thể nhận thấy hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của người đẹp từng bị scandal vùi dập suốt 10 năm.

Điểm danh những nghệ sỹ có tỷ lệ khuôn mặt vàng, không góc chết của Cbiz

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