Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp

Sao quốc tế 31/01/2019 14:56

Vụt sáng sau màn múa vũ đạo ‘Nhất Mộng Đôn Hoàng’, vừa qua người đẹp đến từ Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư lại gây ấn tượng sâu sắc bởi tạo hình mới.

Sau màn biểu diễn múa dân tộc cách đây không lâu, cái tên Cáp Ni Khắc Tư được truyền thông Hoa ngữ săn đón bởi vẻ đẹp ngọt ngào và tài năng vũ đạo xuất chúng. Nhiều tờ báo có tiếng đồng loạt ví von Cáp Ni Khắc Tư chính là “Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương”. Nhiều người còn khẳng định Cáp Ni Khắc Tư sẽ vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba để trở thành nghệ sỹ hàng đầu Hoa ngữ.

Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp - Ảnh 1
Sau màn vũ đạo 'Nhất Mộng Đôn Hoàng', Cáp Ni Khắc Tư được nhiều đài truyền hình săn đón
Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp - Ảnh 2
Cáp Ni Khắc Tư được ví von là 'Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương'
Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp - Ảnh 3
Có thể trong thời gian tới, Cáp Ni Khắc Tư sẽ vượt qua nhiều giai nhân đến từ Tân Cương khác để trở thành cái tên hot nhất Cbiz
Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp - Ảnh 4
Ngày 29/1, Cáp Ni Khắc Tư lần đầu tiên được tham gia chương trình xuân của đài truyền hình Hồ Nam
Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp - Ảnh 5
Cô gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc và tài năng vũ đạo của mình
Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp - Ảnh 6
29/1 cũng là ngày Cáp Ni Khắc Tư đón sinh nhật lần thứ 23

Mới đây, vào ngày 29/1, Cáp Ni Khắc Tư lần đầu tiên tham gia một chương trình xuân của đài Hồ Nam. Cô gái đến từ Tân Cương một lần nữa lại gây ấn tượng sâu sắc bởi màn biểu diễn ấn tượng và nhan sắc tựa tiên nữ. Ngày 29/1 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 23 của Cáp Ni Khắc Tư. Nhân sự kiện này nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến thần tượng của mình.

‘Người chồng tồi’ Thành Long gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến vợ

‘Người chồng tồi’ Thành Long gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến vợ

Nổi tiếng trên toàn thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ngôi sao võ thuật Thành Long luôn bị chỉ trích vì thói trăng hoa của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Cáp Ni Khắc Tư mỹ nữ tân cương

TIN LIÊN QUAN

‘Người chồng tồi’ Thành Long gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến vợ

‘Người chồng tồi’ Thành Long gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến vợ

Chồng đại gia của ‘Tình Cách Cách’ Vương Diễm chuẩn bị hầu tòa vì thiếu nợ 10 triệu USD

Chồng đại gia của ‘Tình Cách Cách’ Vương Diễm chuẩn bị hầu tòa vì thiếu nợ 10 triệu USD

Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai

Trương Bá Chi bị ‘bà trùm’ làng giải trí chỉ trích sinh con mà không biết cha đứa bé là ai

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Cao tay như Trương Đình, tặng ‘em gái mưa’ của chồng đồng hồ hàng hiệu dập tắt tin đồn hôn nhân rạn nứt

Angela Baby khoe nhan sắc tựa nữ thần, hé lộ dự định cho năm mới

Angela Baby khoe nhan sắc tựa nữ thần, hé lộ dự định cho năm mới

Ngôi sao Cao Vân Tường đối mặt với phiên tòa cuối cùng về tội cưỡng dâm tập thể

Ngôi sao Cao Vân Tường đối mặt với phiên tòa cuối cùng về tội cưỡng dâm tập thể

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 16 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 29 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới