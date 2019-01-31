Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp

Vụt sáng sau màn múa vũ đạo ‘Nhất Mộng Đôn Hoàng’, vừa qua người đẹp đến từ Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư lại gây ấn tượng sâu sắc bởi tạo hình mới.
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Sau màn biểu diễn múa dân tộc cách đây không lâu, cái tên Cáp Ni Khắc Tư được truyền thông Hoa ngữ săn đón bởi vẻ đẹp ngọt ngào và tài năng vũ đạo xuất chúng. Nhiều tờ báo có tiếng đồng loạt ví von Cáp Ni Khắc Tư chính là “Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương”. Nhiều người còn khẳng định Cáp Ni Khắc Tư sẽ vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba để trở thành nghệ sỹ hàng đầu Hoa ngữ.
Mới đây, vào ngày 29/1, Cáp Ni Khắc Tư lần đầu tiên tham gia một chương trình xuân của đài Hồ Nam. Cô gái đến từ Tân Cương một lần nữa lại gây ấn tượng sâu sắc bởi màn biểu diễn ấn tượng và nhan sắc tựa tiên nữ. Ngày 29/1 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 23 của Cáp Ni Khắc Tư. Nhân sự kiện này nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến thần tượng của mình.