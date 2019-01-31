Nổi tiếng sau một màn vũ đạo, Cáp Ni Khắc Tư lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp

Vụt sáng sau màn múa vũ đạo ‘Nhất Mộng Đôn Hoàng’, vừa qua người đẹp đến từ Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư lại gây ấn tượng sâu sắc bởi tạo hình mới.

Sau màn biểu diễn múa dân tộc cách đây không lâu, cái tên Cáp Ni Khắc Tư được truyền thông Hoa ngữ săn đón bởi vẻ đẹp ngọt ngào và tài năng vũ đạo xuất chúng. Nhiều tờ báo có tiếng đồng loạt ví von Cáp Ni Khắc Tư chính là “Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương”. Nhiều người còn khẳng định Cáp Ni Khắc Tư sẽ vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba để trở thành nghệ sỹ hàng đầu Hoa ngữ.

Sau màn vũ đạo 'Nhất Mộng Đôn Hoàng', Cáp Ni Khắc Tư được nhiều đài truyền hình săn đón

Cáp Ni Khắc Tư được ví von là 'Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương'

Có thể trong thời gian tới, Cáp Ni Khắc Tư sẽ vượt qua nhiều giai nhân đến từ Tân Cương khác để trở thành cái tên hot nhất Cbiz

Ngày 29/1, Cáp Ni Khắc Tư lần đầu tiên được tham gia chương trình xuân của đài truyền hình Hồ Nam

Cô gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc và tài năng vũ đạo của mình

29/1 cũng là ngày Cáp Ni Khắc Tư đón sinh nhật lần thứ 23

Mới đây, vào ngày 29/1, Cáp Ni Khắc Tư lần đầu tiên tham gia một chương trình xuân của đài Hồ Nam. Cô gái đến từ Tân Cương một lần nữa lại gây ấn tượng sâu sắc bởi màn biểu diễn ấn tượng và nhan sắc tựa tiên nữ. Ngày 29/1 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 23 của Cáp Ni Khắc Tư. Nhân sự kiện này nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến thần tượng của mình.

‘Người chồng tồi’ Thành Long gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến vợ Nổi tiếng trên toàn thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ngôi sao võ thuật Thành Long luôn bị chỉ trích vì thói trăng hoa của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-tieng-sau-mot-man-vu-dao-cap-ni-khac-tu-lai-gay-thuong-nho-vi-qua-xinh-dep-313643.html