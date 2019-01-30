Chồng đại gia của ‘Tình Cách Cách’ Vương Diễm chuẩn bị hầu tòa vì thiếu nợ 10 triệu USD

Truyền thông Hoa ngữ hôm nay đưa tin, chồng đại gia của ‘Tình Nhi” Vương Diễm chuẩn bị hầu tòa với số tiền nợ cờ bạc lên đến hơn 10 triệu USD.

Vương Diễm là một trong những diễn viên cùng thời với Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… Sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, khán giả khắp Châu Á gọi cô bằng cái tên thân mật “Tình Cách Cách”. Không giống như nhiều diễn viên cùng thời, Vương Diễm chọn cho mình một lối đi riêng. Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô quyết định kết hôn với một người đàn ông giàu có đã từng ly hôn - Vương Chí Tài.

Vương Diễm được nhiều người yêu mến qua vai diễn Tình Nhi Vương Chí Tài là doanh nhân bất động sản người Australia gốc Hoa, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Sau khi kết hôn với doanh nhân họ Vương, Vương Diễm gần như không còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nữa. Sau khi kết hôn, Vương Diễm gần như rút lui khỏi làng giải trí Hôm nay, truyền thông Hoa ngữ chấn động vì thông tin ông Vương Chí Tài bị một casino của Singapore khởi kiện vì thiếu nợ đánh bạc, tổng số tiền cả gốc lẫn lãi ước tính 14 triệu đô Singapore (khoảng hơn 10 triệu USD). Phiên tòa sẽ mở sau Tết nguyên đán.

Theo nhiều nguồn tin, sau khi kết hôn, cuộc sống của Vương Diễm vô cùng sung túc Cô có một đứa con trai với người chồng đại gia Vương Chí Tài Đứng trước thông tin chồng bị cáo buộc thiếu nợ sòng bài, phía Vương Diễm chưa có bất kỳ động thái nào Theo đơn kiện, ông Vương Chí Tài đã tham gia đánh bạc tại casino Marina Bay Sands ở Singapore 3 lần vào tháng 4/2013, tháng 1/2014 và tháng 4/2014. Sau khi thua bạc, ông Vương ký vào giấy vay nợ của sòng bài, mọi việc được thực hiện qua một người trung gian. Trước đây, ông Vương Chí Tài và luật sư đã đưa ra nhiều bằng chứng rằng sòng bài lừa đảo, lợi dụng ông không biết tiếng Anh nên đã cho ông ký vào những văn bản này. Đứng trước những thông tin không hay này, phía Vương Diễm chưa có bất kỳ động thái nào. Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho cuộc hôn nhân của nàng "Tình Nhi".

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