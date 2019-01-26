Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý

Sao quốc tế 26/01/2019 05:17

Những chia sẻ từ thuở mới vào nghề của vua hài Châu Tinh Trì khiến người hâm mộ nhói lòng.

Châu Tinh Trì nổi tiếng khắp Châu Á bởi những tác phẩm hài để đời. Mặc dù sở hữu tài sản khổng lồ nhưng ông vẫn rất tiết kiệm, không xa hoa như nhiều nghệ sỹ trẻ khác. Châu Tinh Trì đã giúp rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng.

Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý - Ảnh 1
Nhờ tuyên truyền cho phim mới nên người hâm mộ mới có cơ hội tiếp xúc với Châu Tinh Trì nhiều hơn

Thời gian gần đây, Châu Tinh Trì bận rộn tham gia tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh chuẩn bị công chiếu của mình. Cũng nhờ những hoạt động này mà khán giả yêu mến mới có cơ hội tiếp xúc và hiểu về con người của ông nhiều hơn.

Tham gia phỏng vấn quảng bá cho “Vua Hài Kịch 2”, Châu Tinh Trì chia sẻ sự nghiệp của ông không hề thuận lợi. Khi mới vào nghề ông cũng gặp rất nhiều chuyện cay đắng. Lúc mới bước chân vào giới giải trí, Châu Tinh Trì chỉ là một diễn viên phụ. Có một lần phải khó khăn lắm ông mới nhận được một vai diễn được nói một câu thoại. Vì muốn diễn thật tốt vai này, Châu Tinh Trì đã một mình tập rất nhiều lần.

Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý - Ảnh 2
Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Châu Tinh Trì vẫn sống rất tiết kiệm

Sau khi quay xong, Châu Tinh Trì luôn cảm thấy mình thể hiện câu nói đó không được tốt. Lúc đó ông đã tự đi tìm đạo diễn xin được quay lại cảnh này. Kể đến đây, Châu Tinh Trì nghiêm túc nói tiếp, vì muốn được quay lại phân cảnh đó, thậm chí ông đã quỳ xuống đất để xin đạo diễn đồng ý. Vì sự kiên trì của Châu Tinh Trì, cuối cùng đạo diễn cũng đã gật đầu.

Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý - Ảnh 3

Vì muốn nói một câu thoại, Châu Tinh Trì từng phải quỳ gối xin đạo diễn đồng ý - Ảnh 4
Những ngày mới vào nghề, Châu Tinh Trì từng phải quỳ xuống đất xin đạo diễn cho quay lại một câu thoại

Nghe đến đây, những người bên cạnh Châu Tinh Trì đều vô cùng xúc động trước sự quyết tâm và tinh thần cầu toàn vì nghệ thuật của ông. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lòng kính trọng nam đạo diễn họ Châu.

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Từ khóa:   Vua Hài Kịch 2 Châu Tinh Trì

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