Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc

Sao quốc tế 24/01/2019 11:15

Sau Tạ Na, Hà Cảnh và Dương Mịch, Angela Baby trở thành ngôi sao quyền lực thứ 4 có mốc 100 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Weibo là mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc. Mạng xã hội này có những tài khoản lớn với số lượng người theo dõi kỷ lục. Chính vì tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của mình nên mỗi năm Weibo đều tổ chức “Đêm hội Weibo” để gặp gỡ những nhân vật có tầm ảnh hưởng bậc nhất trên mạng xã hội.

Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh 1
Nữ MC nổi tiếng Trung Quốc - Tạ Na là người dẫn đầu với 122 triệu fan trên Weibo
Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh 2
Nam MC của đài Hồ Nam - Hà Cảnh có 110 triệu fan trên mạng xã hội. Tài khoản mạng xã hội của Hà Cảnh và Tạ Na là hai tài khoản đầu tiên của các nghệ sỹ Cbiz có số lượng fan trên 100 triệu

Trong giới giải trí, mỗi một diễn viên, nghệ sỹ đều sở hữu lượng fan riêng của mình. Mức độ nổi tiếng của nhiều nghệ sỹ cũng được đánh giá qua số lượng người theo dõi trên Weibo. Thời gian trước, Cbiz chỉ xuất hiện hai cái tên duy nhất có số lượt người theo dõi trên mạng xã hội vượt trên 100 triệu đó là nữ MC Tạ Na và nam MC Hà Cảnh. Mới đây, danh sách này có thêm nữ diễn viên Dương Mịch và sắp tới Angela Baby cũng sẽ vượt qua mốc 100 triệu lượt theo dõi trên Weibo để trở thành một trong những nghệ sỹ quyền lực nhất mạng xã hội.

Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh 3
Nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mịch vừa mới trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất Weibo. Lượng fan của cô trên mạng xã hội này là 103 triệu
Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh 4
Tài khoản mạng xã hội của Angela Baby cũng chuẩn bị cán mốc 100 triệu fan
Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh 5
Dù diễn xuất của Angela Baby không được đánh giá cao nhưng sự tương tác và tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên này trên Weibo vô cùng lớn

Mặc dù đã có gia đình và sinh con nhưng tầm ảnh hưởng của Angela Baby vẫn rất lớn. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh sở hữu một lượng fan hùng hậu nên việc cô trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu.

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Mịch sao quyền lực nhất mạng xã hội

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