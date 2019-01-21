Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù

Vụ việc Ngô Tú Ba gài bẫy để tống nhân tình vào tù đang được cộng đồng mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm đăng tâm thư nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng, nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích nặng nề vì trò bẩn này.

Ồn ào tình ái của nam diễn viên Ngô Tú Ba vẫn chưa đến hồi kết

Trước sức ép từ truyền thông và dư luận, Ngô Tú Ba phải nhờ sự giúp đỡ của người vợ tào khang. Giữa thời điểm khó khăn nhất, người vợ 7 năm bị Ngô Tú Ba phản bội đã đăng đàn giúp đỡ chồng. Thông qua công ty của Ngô Tú Ba, bà xã của nam diễn viên họ Ngô chia sẻ: “Việc báo cảnh sát là quyết định mà chúng tôi suy xét rất lâu. Gia đình tôi phải đối mặt với sự uy hiếp, đe dọa suốt một năm rưỡi, rất nhiều lần cô ta yêu cầu những khoản tiền lớn, từ hàng triệu tệ cho tới hàng chục triệu tệ”. Dù được vợ giúp đỡ nhưng danh tiếng của Ngô Tú Ba vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.