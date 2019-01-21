Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù

Sao quốc tế 21/01/2019 11:20

Suốt 7 năm cặp bồ với Ngô Tú Ba, mặc dù không có việc làm nhưng Trần Dục Lâm vẫn có tiền để đi du lịch thế giới bằng máy bay tư nhân và sở hữu rất nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền.

Vụ việc Ngô Tú Ba gài bẫy để tống nhân tình vào tù đang được cộng đồng mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm đăng tâm thư nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng, nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích nặng nề vì trò bẩn này. 

Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 1
Ồn ào tình ái của nam diễn viên Ngô Tú Ba vẫn chưa đến hồi kết

Trước sức ép từ truyền thông và dư luận, Ngô Tú Ba phải nhờ sự giúp đỡ của người vợ tào khang. Giữa thời điểm khó khăn nhất, người vợ 7 năm bị Ngô Tú Ba phản bội đã đăng đàn giúp đỡ chồng. Thông qua công ty của Ngô Tú Ba, bà xã của nam diễn viên họ Ngô chia sẻ: “Việc báo cảnh sát là quyết định mà chúng tôi suy xét rất lâu. Gia đình tôi phải đối mặt với sự uy hiếp, đe dọa suốt một năm rưỡi, rất nhiều lần cô ta yêu cầu những khoản tiền lớn, từ hàng triệu tệ cho tới hàng chục triệu tệ”. Dù được vợ giúp đỡ nhưng danh tiếng của Ngô Tú Ba vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 2

Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 3
Trần Dục Lâm hẹn hò với Ngô Tú Ba suốt 7 năm trời

Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích Trần Dục Lâm vì ham tiền mà làm kẻ thứ ba. Cuộc sống xa hoa của cô trong thời gian làm bồ nhí khiến người khác phải choáng ngợp. Dù không có việc làm nhưng cô vẫn sống sang chảnh như một bà hoàng.

Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 4
Trần Dục Lâm từng đi du lịch nước ngoài bằng máy bay tư nhân...
Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 5
... và sở hữu nhiều trang sức đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng

Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 6Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 7

Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 8
Những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của 'con giáp thứ 13' này khiến nhiều người phải ghen tỵ

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Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 13
Những năm làm bồ nhí của Ngô Tú Ba, Trần Dục Lâm có cuộc sống như bà hoàng
Cuộc sống sang chảnh của ‘con giáp thứ 13’ trước khi bị Ngô Tú Ba gài bẫy vào tù - Ảnh 14
Mặc dù là diễn viên nhưng Trần Dục Lâm không sống bằng nghề

Theo đó, Trần Dục Lâm sở hữu rất nhiều món đồ đắt tiền, từ túi xách cho tới đồng hồ hàng hiệu. Đặc biệt, cô còn đi du lịch nước ngoài bằng máy bay tư nhân. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi không biết Ngô Tú Ba chu cấp bao nhiêu tiền mỗi tháng cho cô? 

Thiếu gia Vương Tư Thông công khai chỉ trích hành động không đáng mặt đàn ông của Ngô Tú Ba

Thiếu gia Vương Tư Thông công khai chỉ trích hành động không đáng mặt đàn ông của Ngô Tú Ba

Hành động báo công an bắt bồ nhí ngay tại sân bay của Ngô Tú Ba bị cộng đồng mạng Trung Quốc lên án gay gắt, trong đó những chỉ trích của thiếu gia ăn chơi Vương Tư Thông được quan tâm nhiều nhất.

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