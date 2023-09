Thiếu gia Vương Tư Thông công khai chỉ trích hành động không đáng mặt đàn ông của Ngô Tú Ba

Để giải quyết vấn đề, Ngô Tú Ba và công ty đại diện đồng ý chi trả cho Trần Dục Lâm một khoản tiền lớn đồng thời đưa cô ra nước ngoài dưỡng bệnh. Nhưng sau khi người tình ra nước ngoài, Ngô Tú Ba chỉ trả một phần tiền đã hứa và lấy lý do là tài khoản bị đóng băng. Tháng 11 năm ngoái, anh ta bày tỏ muốn đón Trần Dục Lâm về nước nhưng ngay khi cô mới đặt chân xuống sân bay thì đã bị công an Bắc Kinh bắt giữ. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, bố mẹ Trần Dục Lâm biết được tất cả đều do Ngô Tú Ba sắp đặt để gài bẫy con gái mình.

Ngô Tú Ba gài bẫy để công an bắt Trần Dục Lâm ngay khi diễn viên này mới xuống may bay

Ngay sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm đăng tâm thư cầu cứu, thiếu gia lắm tiền bậc nhất Trung Quốc Vương Tư Thông lập tức lên tiếng chỉ trích Ngô Tú Ba. Anh đăng liên tiếp 3 dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình để chỉ trích hành động không đáng mặt đàn ông này. Nhiều người cho rằng, một khi Vương Tư Thông đã bày tỏ thái độ như thế này, Ngô Tú Ba sẽ không có cơ hội để phát triển sự nghiệp nữa.