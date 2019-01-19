Thiếu gia Vương Tư Thông công khai chỉ trích hành động không đáng mặt đàn ông của Ngô Tú Ba

Hành động báo công an bắt bồ nhí ngay tại sân bay của Ngô Tú Ba bị cộng đồng mạng Trung Quốc lên án gay gắt, trong đó những chỉ trích của thiếu gia ăn chơi Vương Tư Thông được quan tâm nhiều nhất.

Sau khi bố mẹ nữ diễn viên Trần Dục Lâm công khai đăng lên mạng xã hội bức tâm thư cầu cứu vì con gái mình bị nam diễn viên nổi tiếng Ngô Tú Ba gài bẫy, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ với Ngô Tú Ba. Trần Dục Lâm dành 7 năm thanh xuân gắn bó với Ngô Tú Ba nhưng có thể phải nhận 10 năm ngồi tù Theo đó, khoảng thời gian trung thu năm 2018, Trần Dục Lâm công khai vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của Ngô Tú Ba. Nữ diễn viên họ Trần thừa nhận mình đã cặp bồ với nam diễn viên đã có gia đình này 7 năm trời. Danh sách nhân tình của anh ta không chỉ có mình cô mà còn thêm hai nữ diễn viên khác nữa. Ngay sau khi mọi chuyện được tung hê, sự nghiệp và tiếng tăm của Ngô Tú Ba bị ảnh hưởng trầm trọng.

Để giải quyết vấn đề, Ngô Tú Ba và công ty đại diện đồng ý chi trả cho Trần Dục Lâm một khoản tiền lớn đồng thời đưa cô ra nước ngoài dưỡng bệnh. Nhưng sau khi người tình ra nước ngoài, Ngô Tú Ba chỉ trả một phần tiền đã hứa và lấy lý do là tài khoản bị đóng băng. Tháng 11 năm ngoái, anh ta bày tỏ muốn đón Trần Dục Lâm về nước nhưng ngay khi cô mới đặt chân xuống sân bay thì đã bị công an Bắc Kinh bắt giữ. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, bố mẹ Trần Dục Lâm biết được tất cả đều do Ngô Tú Ba sắp đặt để gài bẫy con gái mình. Ngô Tú Ba gài bẫy để công an bắt Trần Dục Lâm ngay khi diễn viên này mới xuống may bay Ngay sau khi bố mẹ Trần Dục Lâm đăng tâm thư cầu cứu, thiếu gia lắm tiền bậc nhất Trung Quốc Vương Tư Thông lập tức lên tiếng chỉ trích Ngô Tú Ba. Anh đăng liên tiếp 3 dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình để chỉ trích hành động không đáng mặt đàn ông này. Nhiều người cho rằng, một khi Vương Tư Thông đã bày tỏ thái độ như thế này, Ngô Tú Ba sẽ không có cơ hội để phát triển sự nghiệp nữa.

Đầu tiên Vương Tư Thông đăng trên trang cá nhân với nội dung: 'Ngô Tú Ba, người đàn ông như anh quả thật quá xấu xa'. Sau đó 3 phút, anh tiếp tục đăng: 'Còn tìm đến bộ công an để đối phó với một người phụ nữ, đúng là tra nam trong các tra nam' ('tra nam' là từ người Trung Quốc thường dùng để chỉ một người đàn ông không ra gì, nhân cách tệ bạc). Liên tiếp những dòng trạng thái chỉ trích Ngô Tú Ba của Vương Tư Thông Hành động lần này của Vương Tư Thông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng. Anh được xem là người không sợ bất kỳ thế lực nào của Cbiz. Giới nghệ sĩ đều sợ vị thiếu gia này. Nếu ai đắc tội với Vương Tư Thông thì con đường phát triển nghệ thuật cũng coi như chấm dứt.

Bị tố đã có vợ con nhưng vẫn nuôi 3 bồ nhí, nam diễn viên ‘Liên Minh Quân Sư’ gài bẫy để công an bắt người tình Sự kiện gây chấn động Cbiz vài giờ qua chính là bức thư của bố mẹ nữ diễn viên Trần Dục Lâm tố cáo Ngô Tú Ba lên kế hoạch để cho con gái họ vào tù.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-gia-vuong-tu-thong-cong-khai-chi-trich-hanh-dong-khong-dang-mat-dan-ong-cua-ngo-tu-ba-312218.html