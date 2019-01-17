Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu

Sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn, có lẽ người bị tổn thương nhất chính là bé Tiểu Gạo Nếp. Rất nhiều người lo ngại sẽ có 1 cuộc chiến giành quyền nuôi con. Dù từ khi sinh ra đến bây giờ Tiểu Gạo Nếp vẫn ở Hong Kong cùng gia đình ông bà nội nhưng Dương Mịch mới là mẹ ruột. Đứng trên phương diện pháp luật, Dương Mịch hoặc Lưu Khải Uy mới là người có trách nhiệm nuôi Tiểu Gạo Nếp chứ không phải ông bà nội.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, người bị tổn thương nhất chính là đứa con chung của cả hai

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin dường như Dương Mịch đã có động thái giành quyền nuôi con nên phía gia đình Lưu Khải Uy cũng bắt đầu rục rịch. Trước đây, bố Lưu Khải Uy - diễn viên Lưu Đan thường tham gia nhiều bộ phim của TVB nhưng thời gian gần đây ông bắt đầu xin cắt giảm kịch bản.