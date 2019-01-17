Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu

Mặc dù hiện nay bé Tiểu Gạo Nếp vẫn đang sống cùng ông bà nội tại Hong Kong nhưng gia đình Lưu Khải Uy luôn lo lắng không giành được quyền nuôi bé.
- Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn
- Lộ bằng chứng người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng kết hôn, sinh con
Sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn, có lẽ người bị tổn thương nhất chính là bé Tiểu Gạo Nếp. Rất nhiều người lo ngại sẽ có 1 cuộc chiến giành quyền nuôi con. Dù từ khi sinh ra đến bây giờ Tiểu Gạo Nếp vẫn ở Hong Kong cùng gia đình ông bà nội nhưng Dương Mịch mới là mẹ ruột. Đứng trên phương diện pháp luật, Dương Mịch hoặc Lưu Khải Uy mới là người có trách nhiệm nuôi Tiểu Gạo Nếp chứ không phải ông bà nội.
Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin dường như Dương Mịch đã có động thái giành quyền nuôi con nên phía gia đình Lưu Khải Uy cũng bắt đầu rục rịch. Trước đây, bố Lưu Khải Uy - diễn viên Lưu Đan thường tham gia nhiều bộ phim của TVB nhưng thời gian gần đây ông bắt đầu xin cắt giảm kịch bản.
Nhiều nguồn tin cho rằng Lưu Đan cắt giảm hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian chăm sóc cháu gái vì Dương Mịch không chịu giao quyền chăm sóc Tiểu Gạo Nếp cho gia đình Lưu Khải Uy. Chính vì vậy Dương Mịch bây giờ đã trở thành kẻ địch của gia đình họ Lưu.
Trước đây Lưu Đan từng có tôn chỉ "sống đến già diễn đến già”, vì thế động thái của ông khiến nhiều người hoài nghi. Truyền thông Hong Kong tin rằng cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu giờ mới chính thức bắt đầu.