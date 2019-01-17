Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu

Sao quốc tế 17/01/2019 18:25

Mặc dù hiện nay bé Tiểu Gạo Nếp vẫn đang sống cùng ông bà nội tại Hong Kong nhưng gia đình Lưu Khải Uy luôn lo lắng không giành được quyền nuôi bé.

Sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn, có lẽ người bị tổn thương nhất chính là bé Tiểu Gạo Nếp. Rất nhiều người lo ngại sẽ có 1 cuộc chiến giành quyền nuôi con. Dù từ khi sinh ra đến bây giờ Tiểu Gạo Nếp vẫn ở Hong Kong cùng gia đình ông bà nội nhưng Dương Mịch mới là mẹ ruột. Đứng trên phương diện pháp luật, Dương Mịch hoặc Lưu Khải Uy mới là người có trách nhiệm nuôi Tiểu Gạo Nếp chứ không phải ông bà nội.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 1
Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, người bị tổn thương nhất chính là đứa con chung của cả hai

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin dường như Dương Mịch đã có động thái giành quyền nuôi con nên phía gia đình Lưu Khải Uy cũng bắt đầu rục rịch. Trước đây, bố Lưu Khải Uy - diễn viên Lưu Đan thường tham gia nhiều bộ phim của TVB nhưng thời gian gần đây ông bắt đầu xin cắt giảm kịch bản.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 2
Nam diễn viên Lưu Đan bắt đầu xin giảm công việc từ đài truyền hình
Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 3
Nhiều nguồn tin cho rằng Lưu Đan dành nhiều thời gian cho cháu nội để giành quyền chăm sóc Tiểu Gạo Nếp

Nhiều nguồn tin cho rằng Lưu Đan cắt giảm hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian chăm sóc cháu gái vì Dương Mịch không chịu giao quyền chăm sóc Tiểu Gạo Nếp cho gia đình Lưu Khải Uy. Chính vì vậy Dương Mịch bây giờ đã trở thành kẻ địch của gia đình họ Lưu.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 4
Dường như cuộc chiến giành quyền nuôi con của Dương Mịch và Lưu Khải Uy giờ mới bắt đầu

Trước đây Lưu Đan từng có tôn chỉ "sống đến già diễn đến già”, vì thế động thái của ông khiến nhiều người hoài nghi. Truyền thông Hong Kong tin rằng cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Dương Mịch và gia đình họ Lưu giờ mới chính thức bắt đầu.

Trước khi ly hôn, Dương Mịch từng hé lộ cuộc sống không hạnh phúc với Lưu Khải Uy

Trước khi ly hôn, Dương Mịch từng hé lộ cuộc sống không hạnh phúc với Lưu Khải Uy

Dương Mịch cho biết từ khi kết hôn Lưu Khải Uy chưa từng vì cô mà làm bất cứ chuyện lãng mạn nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch - Lưu Khải Uy Dương Mịch - Lưu Khải Uy hậu ly hôn scandal sao hoa ngữ gia đình họ lưu Dương Mịch giành quyền nuôi con

TIN LIÊN QUAN

Trước khi ly hôn, Dương Mịch từng hé lộ cuộc sống không hạnh phúc với Lưu Khải Uy

Trước khi ly hôn, Dương Mịch từng hé lộ cuộc sống không hạnh phúc với Lưu Khải Uy

Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn

Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn

Lộ bằng chứng người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng kết hôn, sinh con

Lộ bằng chứng người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng kết hôn, sinh con

Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây

Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Hy sinh quá nhiều cho hôn nhân, Dương Mịch xứng đáng có được hạnh phúc

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 16 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 29 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 21 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới