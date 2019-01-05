Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 05/01/2019 14:29

Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn, có nhiều tin đồn cho rằng công ty Gia Hành đã tiến hành giải ước hợp đồng với chồng cũ của Dương Mịch.

Cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều là nghệ sỹ thuộc quản lý của truyền thông Gia Hành. Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn, có rất nhiều tin đồn cho rằng Lưu Khải Uy sẽ rời khỏi Gia Hành. Dương Mịch là một cổ đông và cũng là diễn viên hàng đầu của công ty này, vì vậy khi hôn nhân của cặp đôi tan vỡ rất có thể người phải ra đi là chồng cũ của cô.

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy - Ảnh 1
Sau khi ly hôn, nhiều người đồn đoán Lưu Khải Uy sẽ rời công ty của Dương Mịch về Hong Kong phát triển sự nghiệp
Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy - Ảnh 2
Đây là những hình ảnh đầu tiên của Lưu Khải Uy sau khi ly hôn được truyền thông Gia Hành đăng tải
Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy - Ảnh 3
Nam diễn viên Hong Kong dường như đã lấy lại được tinh thần sau khi ly hôn

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, có thông tin chắc chắn rằng Lưu Khải Uy sẽ rời Gia Hành trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp để tiện chăm sóc con gái. Nhưng người trong cuộc cũng như công ty đại diện chưa một lần xác nhận thông tin này. Đứng trước sự việc đi hay ở của Lưu Khải Uy, vào ngày 4/1/2019 trang thông tin của truyền thông Gia Hành đã đăng thông tin liên quan đến sự kiện đầu tiên mà Lưu Khải Uy tham gia sau ly hôn. Đây là hành động chứng minh Lưu Khải Uy sẽ tiếp tục gắn bó với công ty.

Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy - Ảnh 4
Hiện nay rất nhiều nghệ sỹ Đài Loan, Hong Kong đều phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc
Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy - Ảnh 5
Ở tuổi ngoài 40, nếu như Lưu Khải Uy muốn trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp thực sự hơi khó
Công ty của Dương Mịch đáp trả tin đồn giải ước hợp đồng với Lưu Khải Uy - Ảnh 6
Lịch trình công việc của Lưu Khải Uy được Gia Hành đăng tải như một thông báo chính thức Gia Hành gửi tới truyền thông về tương lai của anh

Việc công bố lịch trình làm việc của Lưu Khải Uy giống như một thông báo chính thức của Gia Hành tới truyền thông, xóa tan tin đồn vì ly hôn mà Lưu Khải Uy và Gia Hành sẽ giải ước hợp đồng.

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