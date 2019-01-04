Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như

Vốn không sử dụng mạng xã hội và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, Hoắc Kiến Hoa được người hâm mộ đặt cho một biệt danh là “lão cán bộ”. Mặc dù làng giải trí vốn nhiều thị phi nhưng khi càng trưởng thành Hoắc Kiến Hoa càng giữ được cho mình cái đầu lạnh để đối phó với những tin đồn vô căn cứ.

Sau khi chính thức hẹn hò, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với những tin đồn vô căn cứ

Sau khi chính thức công khai hẹn hò rồi đám cưới, cặp đôi nổi tiếng xứ Đài Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như luôn vấp phải tin đồn rạn nứt. Ngay cả khi con gái chào đời, vẫn có những tin đồn thất thiệt như hôn nhân tan vỡ vì Hoắc Kiến Hoa bị Lâm Tâm Như ép cưới.