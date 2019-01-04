Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 04/01/2019 17:16

Xem những hình ảnh chưa được chỉnh sửa của Hoắc Kiến Hoa được cộng đồng mạng đăng tải, nhiều người nhận xét nam thần xứ Đài còn già hơn "máy bay bà già" Lâm Tâm Như.

Vốn không sử dụng mạng xã hội và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, Hoắc Kiến Hoa được người hâm mộ đặt cho một biệt danh là “lão cán bộ”. Mặc dù làng giải trí vốn nhiều thị phi nhưng khi càng trưởng thành Hoắc Kiến Hoa càng giữ được cho mình cái đầu lạnh để đối phó với những tin đồn vô căn cứ.

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như - Ảnh 1
Sau khi chính thức hẹn hò, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với những tin đồn vô căn cứ

Sau khi chính thức công khai hẹn hò rồi đám cưới, cặp đôi nổi tiếng xứ Đài Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như luôn vấp phải tin đồn rạn nứt. Ngay cả khi con gái chào đời, vẫn có những tin đồn thất thiệt như hôn nhân tan vỡ vì Hoắc Kiến Hoa bị Lâm Tâm Như ép cưới.

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như - Ảnh 2
Lớn tuổi hơn Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng bị đồn dùng cái thai trong bụng để ép cưới 

Bỏ ngoài tai tất cả, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như một lòng chăm lo cho con gái và phát triển sự nghiệp. Nhưng mới đây, những hình ảnh xuống sắc của Lâm Tâm Như lan truyền trên mạng, fan hâm mộ cặp đôi lại một phen lo lắng cho hạnh phúc của họ vì về mặt tuổi tác Lâm Tâm Như lớn hơn chồng 4 tuổi. Sau khi sinh con, người đẹp họ Lâm ngày càng già đi còn Hoắc Kiến Hoa ngày càng phong độ. 

Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của Hoắc Kiến Hoa khi đã được photoshop kỹ càng
Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như - Ảnh 4
Còn đây là tấm hình chưa được chỉnh sửa, da khô và nhiều nếp nhăn đã xuất hiện trên mặt tài tử Hoắc Kiến Hoa
Khi không được photoshop, Hoắc Kiến Hoa còn xuống sắc hơn cả Lâm Tâm Như - Ảnh 5
Vì vậy nhiều người nhận xét khi không chỉnh sửa hình ảnh, Hoắc Kiến Hoa còn già hơn cả Lâm Tâm Như

Tuy nhiên, hôm nay, một vài hình ảnh của Hoắc Kiến Hoa chưa được chỉnh sửa bị rò rỉ. Trông bố 40 tuổi này cũng không trẻ trung là mấy. Những vết chân chim xuất hiện khá nhiều trên khuôn mặt tài tử họ Hoắc. Nhiều người nhận xét: “Xem những tấm hình này mới thấy, khi chưa được photoshop Hoắc Kiến Hoa còn già hơn Lâm Tâm Như khá nhiều”. 

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