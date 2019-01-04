Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba

Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Gia Hành luôn phải gồng mình để đối phó mọi thông tin bất lợi dành cho hai diễn viên xuất sắc nhất của công ty là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba. Thời gian qua, khi chuyện Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn chưa kịp lắng xuống thì mới đây tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba có tình mới tiếp tục khiến Gia Hành khốn đốn.

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai cái tên đình đám nhất trong dàn diễn viên do Gia Hành quản lý

Ngoài Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên đình đám nhất mà Gia Hành đang quản lý. Trước đây mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba chưa một lần thừa nhận chuyện yêu đương. Nhưng mới đây, trong video “Nàng Bạch Phượng Cửu” đăng trên trang cá nhân đã vô tình để lộ một người giống như đàn ông đang nằm trên giường xem máy tính bảng. Ngay lập tức những cụm từ như: “Địch Lệ Nhiệt Ba có tình mới, có đàn ông phía sau lưng” hay “Địch Lệ Nhiệt Ba có tình mới, trên giường có đàn ông” được cộng đồng mạng Trung Quốc nháo nhào tìm kiếm.