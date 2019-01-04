Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 04/01/2019 10:15

Vừa bước sang năm 2019 vài ngày, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba lại được truyền thông Hoa ngữ chú ý vì sơ ý để lộ ‘người đàn ông bí ấn’ trong video của mình.

Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Gia Hành luôn phải gồng mình để đối phó mọi thông tin bất lợi dành cho hai diễn viên xuất sắc nhất của công ty là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba. Thời gian qua, khi chuyện Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn chưa kịp lắng xuống thì mới đây tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba có tình mới tiếp tục khiến Gia Hành khốn đốn.

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai cái tên đình đám nhất trong dàn diễn viên do Gia Hành quản lý

Ngoài Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên đình đám nhất mà Gia Hành đang quản lý. Trước đây mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba chưa một lần thừa nhận chuyện yêu đương. Nhưng mới đây, trong video “Nàng Bạch Phượng Cửu” đăng trên trang cá nhân đã vô tình để lộ một người giống như đàn ông đang nằm trên giường xem máy tính bảng. Ngay lập tức những cụm từ như: “Địch Lệ Nhiệt Ba có tình mới, có đàn ông phía sau lưng” hay “Địch Lệ Nhiệt Ba có tình mới, trên giường có đàn ông” được cộng đồng mạng Trung Quốc nháo nhào tìm kiếm.

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Trong video Địch Lệ Nhiệt Ba vô ý để lộ 'người đàn ông bí ẩn' sau lưng...
Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
... nhưng fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng đó chính là trợ lý của cô, một người phụ nữ tên Tiết Đan

Đến lúc này, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba không ngồi yên được nữa. Có fan tinh ý phát hiện ra rằng, ngày hôm đó Địch Lệ Nhiệt Ba quay 2 video, một video có sự xuất hiện của trợ lý Tiết Đan còn video còn lại vị trợ lý này nằm trên giường nhìn rất giống đàn ông.

Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Mặc dù được fan hết lòng bảo vệ nhưng công ty Gia Hành chưa đưa ra bất cứ bình luận nào
Truyền thông Hoa ngữ xôn xao về ‘người đàn ông’ nằm trên giường của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Mới sang năm 2019, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vướng phải lùm xùm

Được biết, trợ lý của Địch Lệ Nhiệt Ba là một phụ nữ tên Tiết Đan. Cô cắt tóc ngắn và hơi mập nên người khác dễ nhận nhầm là đàn ông. Đứng trước những phân tích và bình luận của fan, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba và công ty quản lý Gia Hành chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến vụ việc này.

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