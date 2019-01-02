Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Diên Hi Công Lược”, tên tuổi của nam diễn viên trẻ Hứa Khải lên như diều gặp gió. Rất nhiều hợp đồng tham gia sự kiện, quảng cáo và cả những đạo diễn có tiếng đều tìm đến nam diễn viên mới gia nhập làng giải trí này.

Thông tin đang được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc là Hứa Khải bị bạn diễn 'xua đuổi'

Mặc dù là diễn viên mới nhưng vẻ ngoài đẹp trai cùng thành công từ vai Phó Hằng đã giúp con đường phát triển của Hứa Khải rất hanh thông. Mới đây, một tài khoản mạng đăng tải thông tin Hứa Khải đã vượt mặt đàn chị Dương Dung giữ vị trí thứ 4 trong danh sách những “gà cưng” được Vu Chính ưu ái nhất.