Cùng là nghệ sỹ dưới trướng Vu Chính nhưng Bạch Lộc và Ngô Giai Di lại ‘xua đuổi’ Hứa Khải trên sân khấu khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng.
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Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Diên Hi Công Lược”, tên tuổi của nam diễn viên trẻ Hứa Khải lên như diều gặp gió. Rất nhiều hợp đồng tham gia sự kiện, quảng cáo và cả những đạo diễn có tiếng đều tìm đến nam diễn viên mới gia nhập làng giải trí này.
Mặc dù là diễn viên mới nhưng vẻ ngoài đẹp trai cùng thành công từ vai Phó Hằng đã giúp con đường phát triển của Hứa Khải rất hanh thông. Mới đây, một tài khoản mạng đăng tải thông tin Hứa Khải đã vượt mặt đàn chị Dương Dung giữ vị trí thứ 4 trong danh sách những “gà cưng” được Vu Chính ưu ái nhất.
Ngay sau khi thông tin này bị rò rỉ, một sự việc khác lại phát sinh khiến biên kịch vàng Vu Chính phải đau đầu. Khi tham gia một chương trình truyền hình, hai diễn viên khác cũng thuộc công ty của Vu Chính là Bạch Lộc và Ngô Giai Di đang chụp hình, Hứa Khải không để ý nên đứng trước. Hai diễn viên nữ kia tỏ vẻ không vui và “xua đuổi” Hứa Khải ra chỗ khác. Hành động này của của Bạch Lộc và Ngô Giai Di nhận phải cơn mưa "gạch đá" từ fan hâm mộ Hứa Khải.
Không thể ngồi yên, Vu Chính đã phải ra mặt dàn xếp. Ông nói: “Mối quan hệ của họ khá tốt, trêu đùa một chút không đáng phải làm ầm lên”. Tuy nhiên, Vu Chính cũng nhấn mạnh: “Nhưng ở những nơi công cộng cũng cần phải chú ý, tôi đã nghiêm khắc phê bình rồi”.