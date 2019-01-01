Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa

Sao quốc tế 01/01/2019 06:46

Từng được ví von là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương, thế nhưng nổi tiếng chưa được bao lâu Cáp Ni Khắc Tư đã mất đi danh hiệu này.

Thời gian gần đây, mạng xã hội và truyền thông Hoa ngữ "điên đảo" bởi nhan sắc của một cô gái đến từ Tân Cương có tên Cáp Ni Khắc Tư. Mặc dù trước đây từng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình nhưng nhan sắc của cô không được nhiều người chú ý đến. Chỉ đến khi tham gia một tiết mục vũ đạo trên truyền hình, giây phút Cáp Ni Khắc Tư tháo mạng che mặt xuống chính là khoảnh khắc tất cả mọi người phải thốt lên rằng: Đây mới chính là tiên nữ hạ phàm!

Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 1
Vẻ đẹp tựa tiên nữ hạ phàm của Cáp Ni Khắc Tư
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 2
Đây là những hình ảnh trước khi Cáp Ni Khắc Tư tham gia làm người dẫn chương trình
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 3
Nhiều người so sánh cô sẽ là đối thủ thực sự của Địch Lệ Nhiệt Ba
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 4
Cáp Ni Khắc Tư sở hữu gương mặt thanh tú cùng sống mũi cao
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 5
Nụ cười quyến rũ

Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 6

Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 7
Cáp Ni Khắc Tư được cộng đồng mạng gọi là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương

Ngay sau đó tất cả những hình ảnh thời thơ ấu của Cáp Ni Khắc Tư được cộng đồng mạng lùng sục tìm kiếm. Quả thực cô gái sinh năm 1996 này có nét đẹp trời phú ngay từ nhỏ. Kể từ đó Cáp Ni Khắc Tư được so sánh với những nữ diễn viên đình đám đến từ Tân Cương như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư còn vượt xa ngôi sao đang nổi hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 8

Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 9
Cáp Ni Khắc Tư gây thất vọng khi tham gia với vai trò người dẫn chương trình
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 10
Nhiều người cho rằng khi nói chuyện Cáp Ni Khắc Tư không xinh đẹp như Cổ Lực Na Trát
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 11
Càng không thể nào so sánh được với Địch Lệ Nhiệt Ba
Chỉ với hành động này, Cáp Ni Khắc Tư đã không còn là đệ nhất mỹ nữ Tân Cương nữa - Ảnh 12
Diễn xuất và nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư còn kém một mỹ nữ khác cũng đến từ Tân Cương là Đồng Lệ Á

Nhưng không được bao lâu khi tham gia một chương trình truyền hình cuối năm, Cáp Ni Khắc Tư làm người dẫn chương trình. Nghe cách nói chuyện, mọi người mới nhận ra rằng, nhan sắc của cô cũng bình thường. Cô chỉ đẹp khi cười hoặc khi không nói chuyện. Còn khi Cáp Ni Khắc Tư giao tiếp, khuyết điểm ở khuôn miệng của cô lộ rõ.

Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận xét nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư không thể nào vượt qua được thần tượng của họ. Có lẽ sau lần này, Cáp Ni Khắc Tư chỉ có thể phát triển sự nghiệp theo con đường người mẫu khoe gương mặt và nụ cười hoặc một lĩnh vực nghệ thuật nào đó chứ không thể làm MC.

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