Giữa tâm bão ly hôn của Dương Mịch, phản ứng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây tranh cãi

Sao quốc tế 28/12/2018 14:37

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là nghệ sĩ chung công ty và có mối quan hệ thân thiết. Thế nhưng, phản ứng của người đẹp Tân Cương giữa ồn ào ly hôn của đàn chị khiến nhiều người cho rằng cả hai đã sớm “cạch mặt” nhau.

Những thông tin xoay quanh vụ ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn đang là đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xứ Trung. Không chỉ người trong cuộc mà động thái của những người có mối quan hệ mật thiết với Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều được dư luận chú ý. Trong đó phải kể đến Địch Lệ Nhiệt Ba, người em thân thiết của Dương Mịch và cũng là cái tên đang cực nổi tiếng của Cbiz.

Giữa tâm bão ly hôn của Dương Mịch, phản ứng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây tranh cãi - Ảnh 1
Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp chị em thân thiết hiếm hoi của Cbiz - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là “gà cưng” dưới trướng của Dương Mịch. Sau sự thành công của tác phẩm “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, mối quan hệ của Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện.

Giữa tâm bão ly hôn của Dương Mịch, phản ứng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây tranh cãi - Ảnh 2Giữa tâm bão ly hôn của Dương Mịch, phản ứng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây tranh cãi - Ảnh 3

Giữa tâm bão ly hôn của Dương Mịch, phản ứng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây tranh cãi - Ảnh 4
Cả hai luôn cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện giải trí - Ảnh: Internet

Thế nhưng, ngay khi Dương Mịch đang chịu sức ép của dư luận sau ly hôn thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại không hề có bất kỳ động thái nào an ủi người chị của mình.

Việc này khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc và cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch đã không còn thân thiết như trước nữa. Có vẻ như những tin đồn về việc mâu thuẫn giữa 2 nàng tiểu Hoa Đán này là sự thật. Thậm chí đã có nguồn tin cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba có ý định rời khỏi Gia Hành để phát triển con đường sự nghiệp riêng.

Giữa tâm bão ly hôn của Dương Mịch, phản ứng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây tranh cãi - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba bị cho là vô tâm với đàn chị - Ảnh: Internet

Trước đó đã có không ít lần người hâm mộ của Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba “khẩu chiến” với nhau vì tin đồn cả hai bất hòa. Fan của người đẹp Tân Cương từng tố Dương Mịch bóc lột sức lao động, trong khi đó fan của nữ diễn viên “Người đàm phán” lại cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba là kẻ vong ân bội nghĩa.

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