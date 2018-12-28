Những thông tin xoay quanh vụ ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn đang là đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xứ Trung. Không chỉ người trong cuộc mà động thái của những người có mối quan hệ mật thiết với Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều được dư luận chú ý. Trong đó phải kể đến Địch Lệ Nhiệt Ba, người em thân thiết của Dương Mịch và cũng là cái tên đang cực nổi tiếng của Cbiz.

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp chị em thân thiết hiếm hoi của Cbiz - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là “gà cưng” dưới trướng của Dương Mịch. Sau sự thành công của tác phẩm “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, mối quan hệ của Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện.